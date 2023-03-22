По словам Данилова, это произошло даже не 30 ноября 2013 года, когда был разгон Майдана и избили студентов.
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Данилов сказал, когда Янукович потерял контроль
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал, что Виктор Янукович сделал в свое время много ошибок, и была одна, которая была трагической и роковой.
И это даже не ситуация, связанная с Майданом – до 30 ноября, когда детей начали избивать. Ситуация была связана с его поездкой в Китай,
– заявил Алексей Данилов.
Он уточнил, что именно тогда: "Янукович окончательно потерял контроль над ситуацией".
Что касается команды Януковича, то Данилов сказал: "Уже игра сыграна, они на доске не появятся".
Что известно о визите Януковича в Китай: коротко
- Беглый президент уехал в Китай тогда, когда в Украине уже бастовали люди. В частности, 2 декабря, уже после избиения студентов, Янукович заявил, что "не может" отменить поездку в Китай.
- Мол, визит очень важен для экономики Украины. Тогда Янукович говорил: "Отказ от визита в Китай будет означать для Киева сворачивание отношений с Пекином. Если я откажусь – потеряет экономика Украины".
- Тогда журналисты писали, что в коммунистическом Китае негативно относятся к массовым протестам. Однако Пекин воздерживался от публичных заявлений по внутренним делам других стран.
- Во время визита Януковича кредитные соглашения с Китаем не были подписаны. В то время замглавы МИД Китая заявлял, что якобы украинские власти могут стабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране.
- Визит в Китай продолжался 3 – 6 декабря 2013 года. После этого Янукович посетил Сочи, где встречался с Владимиром Путиным.