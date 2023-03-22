За словами Данілова, це відбулось навіть не 30 листопада 2013 року, коли був розгін Майдану й побили студентів.
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Данілов сказав, коли Янукович втратив контроль
Секретар Ради національної безпеки і оборони України розповів, що Віктор Янукович зробив свого часу багато помилок, та була одна, яка була трагічною та фатальною.
І це навіть не ситуація, пов'язана з Майданом – до 30-го листопада, коли дітей почали бити. Ситуація була пов'язана з його поїздкою в Китай,
– заявив Олексій Данілов.
Він уточнив, що саме тоді: "Янукович остаточно тоді втратив контроль над ситуацією".
Щодо команди Януковича, то Данілов сказав: "Вже гра зіграна, вони на дошці не з'являться".
Що відомо про візит Януковича в Китай: коротко
- Президент-втікач поїхав у Китай тоді, коли в Україні вже страйкували люди. Зокрема, 2 грудня, вже після побиття студентів, Янукович заявив, що "не може" скасувати поїздку в Китай.
- Мовляв, візит надзвичайно важливий для економіки України. Тоді Янукович говорив: "Відмова від візиту в Китай означатиме для Києва згортання відносин з Пекіном. Якщо я відмовлюсь – втратить економіка України".
- Тоді журналісти писали, що в комуністичному Китаї негативно ставляться до масових протестів. Однак Пекін утримувався від публічних заяв щодо внутрішніх справ інших країн.
- Під час візиту Януковича кредитні угоди з Китаєм не були підписані. У той час заступник глави МЗС Китаю заявляв, що нібито українська влада може стабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в країні.
- Візит в Китай тривав 3 – 6 грудня 2013 року. Після цього Янукович відвідав Сочі, де зустрічався з Владіміром Путіним.