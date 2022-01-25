О своевременности введения санкции секретарь СНБО говорил в своем интервью. Таким образом он прокомментировал позицию США относительно того, что пока еще рано вводить санкции против России.
Стоит знать США пытаются узнать, перебросила ли Россия ядерное оружие к границе Украины, – СМИ
Эхо оккупации Крыма
Отвечая на этот вопрос, Алексей Данилов упомянул о 2014 году. Он убежден, что Россия смогла оккупировать Крым именно потому, что тогда санкции отложили на потом.
Американцы это отложили на потом, а теперь у нас есть оккупированная территория. Все нужно делать вовремя,
– убежден Данилов.
Украина будет драться
Кроме того, секретарь СНБО прокомментировал и способность Украины самостоятельно отразить атаку России. Он заверил, что Украина точно будет драться.
"Будем просить о помощи? Да, будем. Будут ли нам ее давать? Учитывая, сколько обязательств взяли на себя все страны, они должны это выполнить", – заверил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
Также у него спросили о вероятности обращения в другие страны по вводу их войск. Прямой ответ он избежал, отметив, что Украина может просить о чем угодно, но есть вопрос, получит ли она это.
Войска в Европе
- Спикер Пентагона Джон Кирби сообщил, что США не планируют перебрасывать свои войска в Украину. Мол, на агрессию России Штаты будут отвечать только экономическими санкциями.
- В то же время Соединенные Штаты привели в состояние повышенной боеготовности войско численностью 8,5 тысячи человек. Ими планируется усилить войска НАТО в Европе. Впрочем, окончательного решения о переброске пока нет.
- Такое решение в течение недели должен одобрить президент США Джозеф Байден. Рассматривают вариант с повышением численности войск на 50 тысяч в кратчайшие сроки.
К слову – Спутниковые снимки войск России у границы: смотрите видео