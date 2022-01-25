Про своєчасність введення санкції секретар РНБО говорив у своєму інтерв'ю. У такий спосіб він прокоментував позицію США щодо того, буцімто поки ще зарано вводити санкції проти Росії.

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Відлуння окупації Криму

Відповідаючи на це питання, Олексій Данілов згадав 2014 рік. Він переконаний, що Росія змогла окупувати Крим саме через те, що санкції тоді відклали на потім.

Американці це відклали на потім, а тепер у нас є окупована територія. Все треба робити вчасно,

– переконаний Данілов.

Україна буде битися

Крім того, секретар РНБО прокоментував і спроможність України самотужки відбити атаку Росії. Він запевнив, що Україна точно буде битися.

"Чи будемо просити про допомогу? Так, будемо. Чи будуть нам її давати? Враховуючи, скільки зобов'язань взяли на себе всі країни, вони мають це виконати", – запевнив секретар Ради нацбезпеки й оборони.

Також у нього запитали про ймовірність звернення до інших країн щодо введення їхніх військ. Прямої відповіді він уникнув, зазначивши, що Україна може просити про що завгодно, але є питання, чи отримає вона це.

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