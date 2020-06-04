Во время президентства Виктора Януковича в Украине руководителями Министерства обороны, Службы безопасности, Министерства внутренних дел и других учреждений были граждане России. Это привело к плохим последствиям для страны. В частности, к войне.

Об этом во время интервью в программе "Есть вопросы" на 24 канале рассказал глава СНБО Алексей Данилов.

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"Я хочу, чтобы вы понимали, начиная от прихода Виктора Федоровича на должность президента, все высшее руководство Министерства обороны, СБУ, МВД и других организаций в нашей стране – это были граждане РФ", – отметил Данилов.

По его словам, в то время было много людей по всей территории Украины, которых РФ использовала для собственных целей. В частности, одним из них был и Ефремов, которого обвиняют "в содействии сепаратизму". Несмотря на это, Данилов убежден, что не только Ефремов виноват в том, что на Востоке Украины начались военные действия.



Александр Ефремов / Фото LIGA

"А что тот Ефремов. Вы так говорите, будто был один Ефремов и все это случилось. Кроме Ефремова, еще была СБУ, которая должна была в то время этим заниматься. Но в тот момент ее возглавлял гражданин РФ – вот об этом надо говорить", – пояснил глава СНБО.

И это уже вопрос к нам, к обществу – почему так случилось? Почему так случилось, что РФ в то время руководила полностью нашей страной?

– заметил Данилов.

В чем обвиняют Ефремова?Александра Ефремова задержали в 2015 году. Его обвинили "в содействии сепаратизму" и "посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины". Впоследствии его отпустили, но через год задержали повторно. Рассмотрение дела о государственной измене, организации и поддержке так называемой "ЛНР " в 2017 году перенаправили в Луганскую область – в город Старобельск. 22 июля Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу защитников Ефремова и постановил отпустить его под круглосуточный домашний арест в Киеве.



Стоит отметить, что 8 ноября Печерский районный суд Киева закрыл еще одно уголовное дело в отношении бывших народных депутатов Александра Ефремова, а также Александра Стояна и Сергея Гордиенко при принятии "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

Читайте интервью с Алексеем Даниловым полностью сегодня, 4 июня, в 21:00.