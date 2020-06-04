Під час президентства Віктора Януковича в Україні керівниками Міністерства оборони, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ та інших інституцій були громадяни Росії. Це привело до поганих наслідків для країни. Зокрема, до війни.

Про це під час інтерв'ю у програмі "Є питання" на 24 каналі розповів очільник РНБО Олексій Данілов.

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"Я хочу, щоб ви розуміли, починаючи від приходу Віктора Федоровича на посаду президента, все вище керівництво Міністерства оборони, СБУ, МВС та інших інституцій в нашій країні – це були громадяни РФ", – зазначив Данілов.

За його словами, у той час було багато людей по всій території України, яких РФ використовувала для власних цілей. Зокрема, одним з них був і Єфремов, якого звинувачують "у сприянні сепаратизму". Попри це, Данілов переконаний, що не лише Єфремов винен у тому, що на Сході України розпочались воєнні дії.



Олександр Єфремов / Фото LIGA

"А що той Єфремов. Ви так кажете, ніби був один Єфремов і все це сталось. Крім Єфремова, ще була СБУ, яка мала на той час цим займатись. Але на той час її очолював громадянин РФ – от про це треба казати", – пояснив очільник РНБО.

І це вже питання до нас, до суспільства – чому так сталось? Чому так сталось, що РФ на той час керувала повністю нашою країною?

– зауважив Данілов.

У чому звинувачують Єфремова? Олександра Єфремова затримали у 2015 році. Його звинуватили "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України". Згодом його відпустили, а через рік затримали повторно. Розгляд справи про державну зраду, організацію і підтримку так званої "ЛНР" у 2017 році перенаправили до Луганської області – в місто Старобільськ. 22 липня Апеляційний суд Києва розглянув скаргу захисників Єфремова та ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві.



Варто зазначити, що 8 листопада Печерський районний суд Києва закрив ще одну кримінальну справу щодо колишніх народних депутатів Олександра Єфремова, а також Олександра Стояна і Сергія Гордієнка за прийняття "диктаторських законів" 16 січня 2014 року.

Читайте інтерв'ю з Олексієм Даніловим повністю сьогодні, 4 червня, на сайті 24 каналу.