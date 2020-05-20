Янукович – жертва, – Гордон візьме інтерв'ю у президента-втікача

Відомий журналіст Дмитро Гордон наробив галасу тим, що взяв інтерв'ю у російської пропагандистки Наталії Поклонської та окупанта Ігоря Гіркіна. Наступним респондентом може стати експрезидент України Віктор Янукович.

Дмитро Гордон заявив, що хоче зробити інтерв'ю з президентом-втікачем Віктором Януковичем. Про це журналіст повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.

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Журналіст сказав, що вважає Януковича "жертвою". Зі свого боку президент-втікач нібито "дуже хоче дати йому інтерв'ю". Гордон додав, що на його думку, інтерв'ю з Януковичем буде цікавим.

Я думаю, що Віктор Янукович – жертва. У мене є стійка думка, що він жертва розіграної навколо нього комбінації, я хотів би з ним про це поговорити,

– сказав Гордон.

Чим відомий Віктор Янукович?Це четвертий президент України, який під час подій Майдану у 2014 році втік до Росії. 24 січня 2019 року його визнали винним у низці злочинів, зокрема у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни.



Відомо, що колишній президент наразі переховується у Росії і думає про повернення в Україну. Якщо Янукович повернеться до України, він відсидить у в'язниці 13 років.

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