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Янукович – жертва, – Гордон візьме інтерв'ю у президента-втікача

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Дмитро Гордон візьме інтерв'ю в колишнього президента Януковича
Гордон хоче взяти інтерв'ю в Януковича / Колаж 24 каналу

Відомий журналіст Дмитро Гордон наробив галасу тим, що взяв інтерв'ю у російської пропагандистки Наталії Поклонської та окупанта Ігоря Гіркіна. Наступним респондентом може стати експрезидент України Віктор Янукович.

Дмитро Гордон заявив, що хоче зробити інтерв'ю з президентом-втікачем Віктором Януковичем. Про це журналіст повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.

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Журналіст сказав, що вважає Януковича "жертвою". Зі свого боку президент-втікач нібито "дуже хоче дати йому інтерв'ю". Гордон додав, що на його думку, інтерв'ю з Януковичем буде цікавим.

Я думаю, що Віктор Янукович – жертва. У мене є стійка думка, що він жертва розіграної навколо нього комбінації, я хотів би з ним про це поговорити,
– сказав Гордон.

Чим відомий Віктор Янукович?Це четвертий президент України, який під час подій Майдану у 2014 році втік до Росії. 24 січня 2019 року його визнали винним у низці злочинів, зокрема у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни.

Відомо, що колишній президент наразі переховується у Росії і думає про повернення в Україну. Якщо Янукович повернеться до України, він відсидить у в'язниці 13 років.

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Що відомо про скандальні інтерв'ю Гордона

  • Нещодавно Дмитро Гордон взяв інтерв'ю в колишньої "прокурорки" анексованого Криму Наталії Поклонської. Вона сипала пропагандою Україну, кримських татар та інше.
  • Гордон переконаний, що це інтерв'ю стане у нагоді правоохоронцям задля розслідування справ проти Поклонської, які увінчаються успіхами у судах.
  • Після цього Гордон взяв інтерв'ю у ватажка проросійських бойовиків Ігоря Гіркіна. Нагадаємо, що той брав активну участь в окупації Донбасу. Таке інтерв'ю неабияк обурило українців. Активісти навіть протестували під офісом Гордона.
  • Журналіст узявся знову ж таки переконувати, що розмова необхідна, аби засудити терориста. І взагалі, мовляв, усі питання були погоджені з українськими спецслужбами.
  • Тим часом в СБУ заявили, що інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською – особиста ініціатива Гордона.
Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Президент України СБУ ЗМІ Журналісти Скандал Віктор Янукович Дмитро Гордон
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