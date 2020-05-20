Зеленський про Гордона: "Наш спецагент"
Президент Володимир Зеленський жартома назвав журналіста Дмитра Гордона спецагентом. Трапилось це 20 травня на пресконференції глави держави, коли журналіст взяв слово, щоб поставити своє запитання Зеленському.
Коли Гордон підвівся зі стільця, зоб поставити питання президенту, на галявині Маріїнського парку було чутно обурені вигуки інших журналістів, повідомляє 24 канал. Очевидно, це пов’язано з нещодавніми інтервю Гордона з окупантами Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).
До теми Дмитро Гордон: журналіст чи рупор пропаганди
При цьому сам Зеленський посміхнувся і сказав: "Наш спецагент, наскільки мені сказали".
Сам Гордон особливо не відреагував ні на вигуки колег, ні на репліку президента і спокійно поставив своє запитання українською мовою про зустрічі з президентом росі Володимиром Путіним.
Дивіться відео з пресконференції Зеленського:
Що відомо про інтерв’ю Гордона з Поклонською та Гіркіним
- Напередодні Гордон зробив кількагодинне інтерв'ю з колишньою "прокуроркою" окупованого Криму Наталією Поклонською, яка на сьогодні є депутаткою російської Держдуми.
- Поклонська традиційно сипала в інтерв’ю пропагандою про Україну, кримських татар та інше. Розповідала про захоплення російськими царями і Путіним.
- Це обурило українське суспільство та журналістську спільноту, мовляв, наіщо розмовляти з окупантами?
- Сам Гордон переконаний, що це інтерв’ю стане в нагоді правоохоронцям задля розслідування справ проти Поклонської, які увінчаються успіхами в судах.
- Щодо інтерв’ю з російським бойовиком Гіркіним, який брав активну участь в окупації Донбасу, то воно вийшло через кілька днів після попередньої розмови і ще більше збурило українців. Активісти навіть вдалися до протестів під офісом Гордона.
- Журналіст узявся знову ж таки переконувати, що розмова необхідна, аби засудити терориста. І взагалі, мовляв, усі питання були погоджені з украхнськими спецслужбами.
- Тим часом в СБУ заявили, що інтерв’ю з Гіркіним і Поклонською – особиста ініціатива Гордона.