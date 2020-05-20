Зеленський про Гордона: "Наш спецагент"

Президент Володимир Зеленський жартома назвав журналіста Дмитра Гордона спецагентом. Трапилось це 20 травня на пресконференції глави держави, коли журналіст взяв слово, щоб поставити своє запитання Зеленському.

Коли Гордон підвівся зі стільця, зоб поставити питання президенту, на галявині Маріїнського парку було чутно обурені вигуки інших журналістів, повідомляє 24 канал. Очевидно, це пов’язано з нещодавніми інтервю Гордона з окупантами Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

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При цьому сам Зеленський посміхнувся і сказав: "Наш спецагент, наскільки мені сказали".

Сам Гордон особливо не відреагував ні на вигуки колег, ні на репліку президента і спокійно поставив своє запитання українською мовою про зустрічі з президентом росі Володимиром Путіним.

Дивіться відео з пресконференції Зеленського:

Що відомо про інтерв’ю Гордона з Поклонською та Гіркіним