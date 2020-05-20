Зеленский про Гордона: "Наш спецагент"
Президент Владимир Зеленский в шутку назвал журналиста Дмитрия Гордона спецагентом. Случилось это 20 мая на пресс-конференции главы государства, когда журналист взял слово, чтобы задать свой вопрос Зеленскому.
Когда Гордон поднялся со стула, чтобы задать вопрос президенту, на поляне Мариинского парка были слышны возмущенные возгласы других журналистов, сообщает 24 канал. Очевидно, это связано с недавними интервью Гордона с оккупантами Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым).
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При этом сам Зеленский улыбнулся и сказал: "Наш спецагент, насколько мне сказали".
Сам Гордон особо не отреагировал ни на возгласы коллег, ни на реплику президента и спокойно задал свой вопрос на украинском языке о встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Смотрите видео с пресс-конференции Зеленского:
Что известно об интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
- Накануне Гордон сделал многочасовое интервью с бывшим "прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской, которая сегодня является депутатом Госдумы.
- Поклонская традиционно сыпала в интервью пропагандой об Украине, крымских татарах и др. Рассказывала о захвате русскими царями и Путиным.
- Это возмутило украинское общество и журналистское сообщество, мол, зачем разговаривать с оккупантами?
- Сам Гордон убежден, что это интервью пригодится правоохранителям для расследования дел против Поклонской, которые увенчаются успехами в судах.
- Интервью с российским боевиком Гиркиным, который принимал активное участие в оккупации Донбасса, появилось через несколько дней после предварительного разговора и еще больше возмутило украинцев. Активисты даже прибегли к протестам под офисом Гордона.
- Журналист взялся опять же убеждать, что разговор необходим, чтобы осудить террориста. И вообще, мол, все вопросы были согласованы с украинскими спецслужбами.
- Между тем в СБУ заявили, что интервью с Гиркиным и Поклонской – личная инициатива Гордона.