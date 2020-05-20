Зеленский про Гордона: "Наш спецагент"

Президент Владимир Зеленский в шутку назвал журналиста Дмитрия Гордона спецагентом. Случилось это 20 мая на пресс-конференции главы государства, когда журналист взял слово, чтобы задать свой вопрос Зеленскому.

Когда Гордон поднялся со стула, чтобы задать вопрос президенту, на поляне Мариинского парка были слышны возмущенные возгласы других журналистов, сообщает 24 канал. Очевидно, это связано с недавними интервью Гордона с оккупантами Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым).

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При этом сам Зеленский улыбнулся и сказал: "Наш спецагент, насколько мне сказали".

Сам Гордон особо не отреагировал ни на возгласы коллег, ни на реплику президента и спокойно задал свой вопрос на украинском языке о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Смотрите видео с пресс-конференции Зеленского:

Что известно об интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным