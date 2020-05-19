Дмитрий Гордон: журналист или рупор пропаганды

Дмитрий Гордон – в эпицентре скандала. Недавно он взял интервью у Натальи Поклонской. А также поговорил с экс-лидером пророссийских боевиков Игорем Гиркиным.

24 канал предлагает ознакомиться с биографией Дмитрия Гордона.

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Биография Дмитрия Гордона

Дмитрию Гордону 53 года. Родился и проживает в Киеве.

Образование и армия

В 15 лет окончил школу, сдав экзамены экстерном. Поступил в Киевский инженерно-строительный институт, а после третьего курса пошел в армию. Был младшим сержантом, командиром отделения.



Дмитрий Гордон – украинский журналист / Фото: сimea.kp.ru

Карьера

На втором курсе Гордон начал публиковаться в украинских газетах – "Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Молодежь Украины", "Спортивная газета", "Молодая гвардия", "Знамя коммунизма", а также во всесоюзной газете "Комсомольская правда".

После этого он работал в "Вечернем Киеве" до 1992 года, а затем перешел в "Киевские ведомости". Впоследствии Гордон работал во "Всеукраинских ведомостях".

С июня 1995 года основал собственную газету – еженедельник "Бульвар", позже – "Бульвар Гордона". В 1999 году был ведущим программы "В гостях у Дмитрия Гордона", которая выходила на Первом национальном канале Украины, Тонисе и ГК.

С ноября 2013 года дал старт интернет-изданию "Гордон".

После этого он продолжил работать на телевидении. Был ведущим авторских проектов на телеканале 112 Україна, NewsOne, "Наш".

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В течение своей карьеры он успел интервьюировать таких людей: Василий Алексеев, Борис Андресюк, Олег Базилевич, Олег Блохин, Валерий Борзов, Михаил Боярский, Нани Брегвадзе, Сергей Бубка, Леонид Буряк, Анатолий Бышовец, Роман Виктюк, Тамара Гвердцители, Павел Глоба, Станислав Говорухин, Дмитрий Гордон, Людмила Гурченко, Андрей Данилко, Армен Джигарханян, Иван Драч, Евгений Евтушенко, Леонид Жаботинский, Валерий Золотухин, Анатолий Кашпировский, Вахтанг Кикабидзе, Иосиф Кобзон, Леонид Кравчук, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев, Муслим Магомаев, Евгения Мирошниченко, Николай Мозговой, Борис Немцов, Гавриил Попов, Сергей Поярков, Эдита Пьеха, Александр Розенбаум, София Ротару, Никас Сафронов, Ян Табачник, Вилли Токарев, Алан Чумак, Александр Швец, Андрей Шевченко, Михаил Шемякин, Николай Шмелев, Нестор Шуфрич.



Гордон и его гости / Фото: 24 канала



Фотографии на входе в редакцию / Фото: 24 канала

Интересно Интервью Гордона с Гиркиным: почему это пропаганда терроризма?



Дмитрий Гордон и известные личности / Фото: 24 канала

Творчество

Дмитрий Гордон издал 46 собственных книг и записал около 80 песен. Также снял восемь клипов.



Дмитрий Гордон / Фото: 112 канал

Скандалы с Дмитрием Гордоном

Дмитрий Гордон известен своими интервью с разными людьми, а особенно с теми, у кого пророссийские взгляды.

Недавно Дмитрий Гордон заинтересовал своей деятельностью спецслужбы Украины. Он взял интервью у ключевых лиц российско-украинской войны: Наталья Поклонская предала Украину и оккупировала Крым, а Игорь Гиркин командовал войсками при аннексии Крыма и в начале войны на Донбассе.

Что известно об интервью с Поклонской и Гиркиным?Интервью с предателями раскритиковали большинство журналистов и политики. Некоторые коллеги Дмитрия Гордона заявили, что это злоупотребление свободой слова.



Сам журналист ответил критикам и заявил, что эти показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут основными материалами в суде по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе.

Реакция СБУ на интервью Гордона

В пресс-службе СБУ отметили, что вся информация, которая была озвучена в интервью Дмитрия Гордона, уже анализируется сотрудниками правоохранительных органов. Также они изучают, возможно ли использовать эту информацию как дополнительное доказательство преступных действий России против Украины.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов также пояснил, что такое интервью ценно для следствия дополнительными фактами и деталями. Хотя в основном Поклонская и Гиркин гнули линию российской пропаганды, но время от времени откровенно признавались в собственных преступлениях.