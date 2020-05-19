Дмитро Гордон: журналіст чи рупор пропаганди

Дмитро Гордон – в епіцентрі скандалу. Нещодавно він взяв інтерв’ю у Наталії Поклонської. А також поговорив з екслідером проросійських бойовиків Ігорем Гіркіним.

24 канал пропонує ознайомитись із біографією Дмитра Гордона.

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Біографія Дмитра Гордона

Дмитру Гордону 53 роки. Народився та проживає в Києві.

Освіта та армія

У 15 років закінчив школу, здавши екзамені екстерном. Вступив до Київського інженерно-будівельного інституту, а після третього курсу пішов в армію. Був молодшим сержантом, командиром відділення.



Дмитро Гордон – український журналіст / Фото: сimea.kp.ru

Кар’єра

На другому курсі Гордон почав публікуватися в українських газетах – "Вечірній Київ", "Комсомольское знамя", "Молодь України", "Спортивна газета", "Молода гвардія", "Прапор комунізму", а також у всесоюзній газеті "Комсомольская правда".

Після цього він працював у "Вечірньому Києві" до 1992 році, а потім перейшов до "Київських відомостей". Згодом Гордон працював у "Всеукраїнських відомостях".

З червня 1995 року заснував власну газету – тижневик "Бульвар", пізніше – "Бульвар Гордона". У 1999 році був ведучим програми "В гостях у Дмитра Гордона", яка виходила на Першому національному каналі України, Тонісі і ЦК.

З листопада 2013 року дав старт інтернет-виданню "Гордон".

Після цього він продовжив працювати на телебаченні. Був ведучим авторських проєктів на телеканалі 112 Україна, NewsOne, "Наш".

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Протягом своєї кар'єри він встиг інтерв'ювати таких людей: Василь Алексєєв, Борис Андресюк, Олег Базилевич, Олег Блохін, Валерій Борзов, Михайло Боярський, Нані Брегвадзе, Сергій Бубка, Леонід Буряк, Анатолій Бишовець, Роман Віктюк, Тамара Гвердцителі, Павло Глоба, Станіслав Говорухін, Людмила Гурченко, Андрій Данилко, Армен Джигарханян, Іван Драч, Євген Євтушенко, Леонід Жаботинський, Валерій Золотухін, Анатолій Кашпіровський, Вахтанг Кікабідзе, Йосип Кобзон, Леонід Кравчук, Ігор Крутой, Валерій Леонтьєв, Муслім Магомаєв, Євгенія Мірошниченко, Микола Мозговий, Борис Нємцов, Гаврило Попов, Сергій Поярков, Едіта П'єха, Олександр Розенбаум, Софія Ротару, Нікас Сафронов, Ян Табачник, Віллі Токарєв, Алан Чумак, Олександр Швець, Андрій Шевченко, Михайло Шемякін, Микола Шмельов, Нестор Шуфрич.



Гордон і його гості / Фото: 24 каналу



Фотокартки на вході до редакції / Фото: 24 каналу

Цікаво Інтерв'ю Гордона з Гіркіним: чому це пропаганда тероризму?



Дмитро Гордон та відомі особистості / Фото: 24 каналу

Творчість

Дмитро Гордон видав 46 власних книг та записав близько 80 пісень. Також зняв вісім кліпів.



Дмитро Гордон / Фото: 112 канал

Скандали з Дмитром Гордоном

Дмитро Гордон відомий своїми інтерв'ю з різними постатями, а особливо з тими, хто має проросійські погляди.

Нещодавно Дмитро Гордон зацікавив своєю діяльністю спецслужби України. Він взяв інтерв'ю у ключових осіб російсько-української війни: Наталія Поклонська зрадила Україну та окупувала Крим, а Ігор Гіркін командував військами при анексії Криму та початку війни на Донбасі.

Що відомо про інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним? Інтерв'ю зі зрадниками розкритикували більшість журналістів і політики. Деякі колеги Дмитра Гордона заявили, що це зловживання свободою слова.



Сам журналіст відповів критикам і заявив, що ці свідчення Наталії Поклонської та Ігоря Гіркіна стануть основними матеріалами у суді по справі про анексію Криму та розв'язання війни на Донбасі.

Реакція СБУ на інтерв'ю Гордона

У пресслужбі СБУ зазначили, що вся інформація, яка була озвучена в інтерв'ю Дмитра Гордона, вже аналізується співробітниками правоохоронних органів. Також вони вивчають чи можливо використати цю інформацію як додатковий доказ злочинних дій Росії проти України.

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов також пояснив, що таке інтерв'ю цінне для слідства додатковим фактажем і деталями. Хоча здебільшого Поклонська та Гіркін гнули лінію російської пропаганди, та час від часу відверто зізнавалися у власних злочинах.