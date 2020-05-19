Інтерв'ю Гордона з Гіркіним: чому це пропаганда тероризму?

Український журналіст Дмитро Гордон 18 травня опублікував інтерв'ю з ватажком проросійських бойовиків Ігорем Гіркіним. Саме він брав участь у командуванні захоплення Криму та був першим ватажком бойовиків, які у квітні 2014 року захопили перше українське місто Слов'янськ.

Это уже не журналистика

Интервью Дмитрия Гордона с российским террористом, который признался в убийстве трех граждан Украины, и который не признался, но обвиняется в убийстве 298 человек на борту "Боинга" МН-17 – как информационный продукт является пропагандой терроризма.

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То, что спецслужбы Украины и правоохранительные органы до сих пор не требуют удаления этих видео – показатель их недееспособности. Государство боится называть вещи своими именами Но с точки зрения права это сотрудничество не просто с каким-то аморальным типом – а с террористом, который официально находится в розыске в цивилизованном мире.