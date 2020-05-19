Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Интервью Гордона с Гиркиним: почему это пропаганда терроризма?

-
Интервью Гордона с Гиркиним: почему это пропаганда терроризма? - 24tv
Український журналіст Дмитро Гордон та ватажок бойовиків Ігор Гіркін / Скрін з інтерв'ю

Украинский журналист Дмитрий Гордон 18 мая опубликовал интервью с предводителем пророссийских боевиков Игорем Гиркиным. Именно он принимал участие в командовании захвата Крыма и был первым главарем боевиков, которые в апреле 2014 года захватили первый украинский город Славянск.

Это уже не журналистика

Интервью Дмитрия Гордона с российским террористом, который признался в убийстве трех граждан Украины, и который не признался, но обвиняется в убийстве 298 человек на борту "Боинга" МН-17 – как информационный продукт является пропагандой терроризма.

Обратите внимание: Очень ценная информация: что в прокуратуре говорят об интервью Гордона и Гиркина

То, что спецслужбы Украины и правоохранительные органы до сих пор не требуют удаления этих видео – показатель их недееспособности. Государство боится называть вещи своими именами Но с точки зрения права это сотрудничество не просто с каким-то аморальным типом – а с террористом, который официально находится в розыске в цивилизованном мире.

За такую пропаганду в Израиле Дмитрий Гордон согласно закону 2016-го года был бы привлечен к уголовной ответственности.

И если бы вместо каждой улыбки в интервью были вмонтированы кадры жертв Гиркина, тогда бы это было очевидно. Это не разоблачение.

Дмитрий Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным – это операция спецслужб и прокуратуры Украины, это подтвердил и замгенпрокурора Гюндуз Мамедов. Генпрокуратура в лице Мамедова взяла на себя ответственность за данные интервью.

Но в таком случае надо быть последовательным – и немедленно удалить это омерзительное видео, поскольку следствие уже получило видео, и это уже может быть приобщено к материалам дела.

Как воспринимать это интервью?

Я сегодня утром общался с руководством наших правоохранительных органов – все они также считают это информационной провокацией и не согласны с публикацией. К сожалению, публичная реакция правоохранителей у нас не быстрая. То, что продолжение ротации роликов с Гиркиным и Поклонской пропагандирует терроризм, подтвердил мне и сам Гюндуз Мамедов.

Ранее: Почему не надо смотреть интервью Гордона с Поклонской?

Каждый час, который Дмитрий Гордон сохраняет у себя на канале Гиркина и Поклонской – каждый час он поддерживает террористов и оккупацию Крыма. Для гражданина Украины, который уважает себя и свою Родину это недопустимо, никаких оправданий быть не может.

Автор: Юрий Бутусов
Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Война на Донбассе Дмитрий Гордон Публикации Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Я ненавижу то проклятое государство
18 мая , 22:00 Я ненавижу то проклятое государство
Олег Сенцов
Как эффективно решать конфликт с помощью игр
18 мая , 21:18 Как эффективно решать конфликт с помощью игр
Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!
18 мая , 11:30 Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!