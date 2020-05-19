Интервью Гордона с Гиркиним: почему это пропаганда терроризма?
Украинский журналист Дмитрий Гордон 18 мая опубликовал интервью с предводителем пророссийских боевиков Игорем Гиркиным. Именно он принимал участие в командовании захвата Крыма и был первым главарем боевиков, которые в апреле 2014 года захватили первый украинский город Славянск.
Это уже не журналистика
Интервью Дмитрия Гордона с российским террористом, который признался в убийстве трех граждан Украины, и который не признался, но обвиняется в убийстве 298 человек на борту "Боинга" МН-17 – как информационный продукт является пропагандой терроризма.
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То, что спецслужбы Украины и правоохранительные органы до сих пор не требуют удаления этих видео – показатель их недееспособности. Государство боится называть вещи своими именами Но с точки зрения права это сотрудничество не просто с каким-то аморальным типом – а с террористом, который официально находится в розыске в цивилизованном мире.
За такую пропаганду в Израиле Дмитрий Гордон согласно закону 2016-го года был бы привлечен к уголовной ответственности.
И если бы вместо каждой улыбки в интервью были вмонтированы кадры жертв Гиркина, тогда бы это было очевидно. Это не разоблачение.
Дмитрий Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным – это операция спецслужб и прокуратуры Украины, это подтвердил и замгенпрокурора Гюндуз Мамедов. Генпрокуратура в лице Мамедова взяла на себя ответственность за данные интервью.
Но в таком случае надо быть последовательным – и немедленно удалить это омерзительное видео, поскольку следствие уже получило видео, и это уже может быть приобщено к материалам дела.
Как воспринимать это интервью?
Я сегодня утром общался с руководством наших правоохранительных органов – все они также считают это информационной провокацией и не согласны с публикацией. К сожалению, публичная реакция правоохранителей у нас не быстрая. То, что продолжение ротации роликов с Гиркиным и Поклонской пропагандирует терроризм, подтвердил мне и сам Гюндуз Мамедов.
Ранее: Почему не надо смотреть интервью Гордона с Поклонской?
Каждый час, который Дмитрий Гордон сохраняет у себя на канале Гиркина и Поклонской – каждый час он поддерживает террористов и оккупацию Крыма. Для гражданина Украины, который уважает себя и свою Родину это недопустимо, никаких оправданий быть не может.