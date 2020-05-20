Янукович – жертва, – Гордон возьмет интервью у беглого президента

Известный журналист Дмитрий Гордон наделал много шума тем, что взял интервью у российской пропагандистки Натальи Поклонской и оккупанта Игоря Гиркина. Следующим респондентом может стать экс-президент Украины Виктор Янукович.

Дмитрий Гордон заявил, что хочет сделать интервью с беглым президентом Виктором Януковичем. Об этом журналист сообщил в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.

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Журналист сказал, что считает Януковича "жертвой". Со своей стороны беглый президент якобы "очень хочет дать ему интервью". Гордон добавил, что по его мнению, интервью с Януковичем будет интересным.

Я думаю, что Виктор Янукович – жертва. У меня есть устойчивое мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, я хотел бы с ним об этом поговорить,

– сказал Гордон.

Чем известен Виктор Янукович?Это четвертый президент Украины, который во время событий Майдана в 2014 году бежал в Россию. 24 января 2019 года его признали виновным в ряде преступлений, в частности в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.



Известно, что бывший президент сейчас скрывается в России и думает о возвращении в Украину. Если Янукович вернется в Украину, он отсидит в тюрьме 13 лет.

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