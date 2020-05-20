Янукович – жертва, – Гордон возьмет интервью у беглого президента
Известный журналист Дмитрий Гордон наделал много шума тем, что взял интервью у российской пропагандистки Натальи Поклонской и оккупанта Игоря Гиркина. Следующим респондентом может стать экс-президент Украины Виктор Янукович.
Дмитрий Гордон заявил, что хочет сделать интервью с беглым президентом Виктором Януковичем. Об этом журналист сообщил в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.
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Журналист сказал, что считает Януковича "жертвой". Со своей стороны беглый президент якобы "очень хочет дать ему интервью". Гордон добавил, что по его мнению, интервью с Януковичем будет интересным.
Я думаю, что Виктор Янукович – жертва. У меня есть устойчивое мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, я хотел бы с ним об этом поговорить,
– сказал Гордон.
Чем известен Виктор Янукович?Это четвертый президент Украины, который во время событий Майдана в 2014 году бежал в Россию. 24 января 2019 года его признали виновным в ряде преступлений, в частности в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.
Известно, что бывший президент сейчас скрывается в России и думает о возвращении в Украину. Если Янукович вернется в Украину, он отсидит в тюрьме 13 лет.
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Что известно о скандальных интервью Гордона
- Недавно Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего "прокурора" аннексированного Крыма Натальи Поклонской. Она сыпала пропагандой Украину, крымских татар и прочее.
- Гордон убежден, что это интервью пригодится правоохранителям для расследования дел против Поклонской, которые увенчаются успехами в судах.
- После этого Гордон взял интервью у главаря пророссийских боевиков Игоря Гиркина. Напомним, что тот принимал активное участие в оккупации Донбасса. Такое интервью изрядно возмутило украинцев. Активисты даже протестовали под офисом Гордона.
- Журналист взялся опять же убеждать, что разговор необходим, чтобы осудить террориста. И вообще, мол, все вопросы были согласованы с украинскими спецслужбами.
- Тем временем в СБУ заявили, что интервью с Гиркиным и Поклонской – личная инициатива Гордона.