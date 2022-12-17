Если нужно будет – будем воевать за Крым, и ни у кого не спросим, – Данилов

Окопы в Крыму никак не помогут России удержать незаконно аннексированный полуостров. Крым обязательно вернется под контроль Киева.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заверил, что Украина не будет ни у кого спрашивать разрешения по освобождению своих территорий.

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Окопы России точно не помогут. Крым будет возвращен обязательно – таким образом, каким решит наше военно-политическое руководство. Если надо будет воевать за Крым, мы будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой,

– заявил Данилов.

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Комментируя пребывание в Крыму граждан России, перебравшихся жить на полуостров после его аннексии, Данилов заявил, что "они легко приехали и легко уедут".

Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, где жили наши граждане, как это, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастья. Не надо воровать,

– добавил Данилов.

Что известно об окопах в Крыму Испуганные оккупанты надеются, что смогут избежать встречи с украинскими военными. В частности, русские наемники Испуганные оккупанты надеются, что смогут избежать встречи с украинскими военными. В частности, русские наемники укрепляют береговую линию , опасаясь высадки украинского десанта По данным украинской разведки, вдоль берега близ села Молочное Сакского района оккупанты обустраивают сеть минных заграждений, окопов и траншей.