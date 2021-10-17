У Авакова заявили, что нынешние изменения в санкционном списке являются "косметическими". Об этом рассказал экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

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Тракало пояснил, что озвученная накануне информация по так называемому "перечню 108" не соответствует действительности. По его информации, на заседании СНБО лишь уточнила правильность написания транслитерации (написание фамилии и имени латинскими буквами) фамилий и дат рождения поданных граждан:

например, №1 Есин Егор в английской транслитерации по списку Yesin Yegor. Однако в новом варианте исправлен – Esin Egor (изменились первая буква имени и фамилии в английской транслитерации);

или №3 Лысенко Сергей – Lysenko Serhi сменили на Lysenko Serhii (то есть добавили в фамилии последнюю еще одну английскую букву i).

Тракало пояснил, что "воры в законе" часто имеют по несколько паспортов. В этих документах может отличаться правописание фамилии или дата рождения. Ярослав Тракало также рассказал, что:

"все проекты решений на заседание СНБО – готовятся аппаратом СНБО;

после этого представленные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности;

он же перед внесением на рассмотрение – согласовывает их с президентом;

только после прохождения всех этих "формальностей", а на самом деле – сложных и ответственных этапов госработы каждого члена СНБО, куда, кстати, входят не какие-то статисты, а генпрокурор, глава СБУ, глава Службы Внешней разведки, министр обороны и тому подобное, – проект решения выносится на рассмотрение членов СНБО;

после утверждения на заседании – решение СНБО в действие своим указом вводит именно президент".

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