Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Так он прокомментировал соответствующую информацию секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

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У Зеленского выясняют, что это за ошибки такие, из-за которых 108 человек зря попали под санкции

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 15 октября признал, что:

В решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях к криминальным авторитетам и ворам в законе закрались ошибки.

И не одна или две, а целая куча – аж касаемо 108 человек.

Журналисты обратились за комментарием по этому поводу к Офису Президента. Ответил на вопросы советник главы ОП Михаил Подоляк. Он призвал "отказаться от спекулятивных оценок" ситуации, а также:

Подтвердил, что нарушения при формировании санкционных списков допустили работники Министерства внутренних дел.

И подчеркнул, что это было еще во времена, когда МВД возглавлял Арсен Аваков.

Сейчас, по словам Подоляка, конкретные обстоятельства допущения ошибок изучают – собственно, были ли они умышленными. И "эта проверка еще не закончилась". О результатах в ОП пообещали рассказать позже.

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