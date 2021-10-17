Про це сказав радник глави ОП Михайло Подоляк. Так він прокоментував відповідну інформацію секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова.
До теми У ЗМІ опублікували повний список осіб, проти яких РНБО помилково ввела санкції
У Зеленського з'ясовують, що це за помилки такі, через які 108 людей дарма потрапили під санкції
Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 15 жовтня визнав, що:
- У рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо санкцій до кримінальних авторитетів та злодіїв у законі закралися помилки.
- Та не одна чи дві, а ціла купа – аж щодо 108 людей.
Журналісти звернулися по коментар з цього приводу до Офісу Президента. Відповів на питання радник глави ОП Михайло Подоляк. Він закликав "відмовитися від спекулятивних оцінок" ситуації, а також:
- Підтвердив, що порушення під час формування санкційних списків допустили працівники Міністерства внутрішніх справ.
- І наголосив, що це було ще за часів, коли МВС очолював Арсен Аваков.
Зараз, за словами Подоляка, конкретні обставини допущення помилок вивчають – власне, чи були вони умисними. І "ця перевірка ще не завершилася". Про її результати в ОП пообіцяли розповісти згодом.
Помилки у списку підсанкційних: що повідомив про це Данілов
- Секретар РНБО Олексій Данілов 15 жовтня заявив, що через "свідомі чи несвідомі помилки" у список підсанкційних потрапили 108 людей.
- Але, мовляв, помилки вже виправили, а 8 посадовців, до них причетних, покарали: частину звільнили з Міністерства внутрішніх справ, частину понизили у посадах. Утім, їхніх імен чи посад Данілов не назвав.