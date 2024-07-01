Постановление Кабмина №560 от 16 мая 2024 года предусматривает, что исполнительные органы сельских, поселковых, городских, районных в городах советов, получив распоряжение соответствующего председателя районной, городской госадминистрации или соответствующего руководителя ТЦК и СП, должны довести до предприятий, учреждений и организаций и населения распоряжение о проведении мобилизации или вызов резервистов и военнообязанных ТЦК и СП, пишет 24 Канал.

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Что известно о постановлении Кабмина

Согласно постановлению Кабмина, руководители предприятий, учреждений, организаций:

оповещают в рабочее время работников путем вручения повесток под их личную подпись;

осуществляют на предприятии (в учреждении, организации) информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу по мобилизации;

сообщают письменно в течение 3 дней районному (городскому) ТЦК и СП о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;

о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства; обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия к пунктам сбора районных (городских) ТЦК и СП или воинских частей или освобождения их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК и СП, и в случае необходимости – времени на обратный путь;

районных (городских) ТЦК и СП или воинских частей или освобождения их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК и СП, и в случае необходимости – времени на обратный путь; безотлагательно информируют соответствующий ТЦК и СП о работниках, которые отказались от получения повесток, и работников, которые написали заявления об увольнении.

Кстати, сейчас для официального трудоустройства сейчас для официального трудоустройства нужен военный билет. Если предприятие возьмет на работу без него, то должностному лицу этой компании грозит штраф. Это предусматривает часть 2 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.