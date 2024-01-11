Правовед Галина Токмач объяснила, могут ли взять на работу без военного билета. Юрист также рассказала, как действовать, если военный билет изъяли работники ТЦК.

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Проверяют ли наличие военного билета

Правовед объяснила, что в соответствии с Кодексом законов о труде Украины при заключении трудового договора гражданин обязан представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования .

А в случаях, предусмотренных законодательством, – также документ об образовании (специальность, квалификация), о состоянии здоровья, соответствующем военно-учетном документе и других документах.

В соответствии с Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, чтобы вести персональный военный учет государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации проверяют у граждан во время принятия на работу (обучение), имеют ли они военно-учетный документ. Или, как отметила юрист, проводят проверку отображения в электронной форме информации, содержащейся в таких документах, которые могут предъявляться с использованием Дии.

Она отметила, что принимать на работу (обучение), взять на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов могут только после того, как их взяли на военный учет в районных (городских) ТЦК и СП, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки .

При этом Токмач подчеркнула, что военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава является документом, удостоверяющим личность военнослужащего (военнообязанного, резервиста) и определяющим принадлежность его владельца к исполнению воинского долга. Она отметила, что это предусмотрено в Положении о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава,

Также она рассказала, что еще одним пунктом положения предусмотрено, что военнослужащие (военнообязанные, резервисты) должны надежно хранить военные билеты и следить за своевременным и точным внесением в них изменений и выполнять требования Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" .

Она отметила, что согласно положению военнослужащий может передавать военный билет другим физическим или юридическим лицам только при условии, что он получит оформленную расписку о получении соответствующими физическими или юридическими лицами такого билета.

Что делать, если у ТЦК изъяли военный билет

Юрист рекомендует обратиться к руководителю ТЦК с заявлением о возвращении изъятого военного билета, так как он нужен для трудоустройства. Также она рекомендует обратиться как в устной, так и в письменной форме.

Если это было сделано безосновательно, то нужно ссылаться на это, потому что военный билет является собственностью военнообязанного и он несет ответственность за его хранение.

При этом правовед подчеркнула, что согласно Конституции Украины правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Таким образом, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица должны действовать только на основании в пределах полномочий.

Если будет отказано в возвращении военного билета, хотя, как отметила юрист, это и незаконно, то следует потребовать выдачу расписки о получении билета, чтобы затем подать ее работодателю.

Если же и здесь было отказано, тогда остаются только жалобы в Минобороны и обращение в административный суд с требованием обязать ТЦК совершить соответствующие действия.

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