Соответствующая цифра в пределах нормы. Более того, это даже меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

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В миграционной службе прокомментировали данные о якобы ажиотаже с паспортами

​​Государственная миграционная служба не наблюдает ажиотажа по оформлению паспортов гражданина Украины для выезда за границу,

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что СМИ писали, якобы ажиотаж начался после начала эвакуации иностранцев из Украины из-за увеличения угрозы вероятного нападения России.

В ведомстве объяснили, что проанализировали ситуацию относительно количества оформленных заграничных паспортов в период с 1 января по 15 февраля 2022 года и за аналогичные периоды 2019, 2020 и 2021 годов.

Количество оформлений даже меньше, чем раньше

Количество оформленных с начала 2022 года документов даже меньше, чем в период пандемии коронавируса COVID-19 в Украине,

– говорится в сообщении.

Ведь в течение 1 января – 15 февраля 2022 года принято почти 325 тысяч заявлений. Это на 98,8% больше, чем в аналогичный период 2021 году, однако – на 15,5% меньше, чем в 2020 году и на 38% меньше, чем в 2019.

Что известно якобы об ажиотаже с оформлением загранпаспортов

15 февраля 2021 года журналисты написали, что среди одесситов существенно вырос спрос на оформление загранпаспортов. Ажиотаж начался после вылета олигархов и начала эвакуации граждан Израиля из Украины.

Тогда начальница управления Государственной миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк объяснила, что работники сервисных центров ежедневно обслуживают в среднем 400 человек.

По данным Погребняк, это в 3 – 4 раза больше, чем обычно.

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Полный текст публикации МВД Украины

Ажиотажа на получение паспортов граждан Украины для выезда за границу не наблюдается. Зато количество оформленных с начала 2022 года документов даже меньше, чем в период пандемии коронавируса COVID-19 в Украине.

На языке статистики ситуация по оформлению паспортов гражданина Украины для выезда за границу подразделениями ГМС выглядит следующим образом:

В период с 1 января по 15 февраля 2022 года принято почти 325 тысяч заявлений, что на 98,8% больше, чем в аналогичный период 2021 году. Но в то же время это количество на 15,5% меньше, чем в 2020 году и на 38% меньше, чем в 2019.