Відповідна цифра у межах норми. Ба більше, це навіть менше, ніж у аналогічний період 2020 року.

Зауважте Зросли в кілька разів: у сервісних центрах Одеси – шалені черги за закордонними паспортами

У міграційній службі прокоментували дані про нібито ажіотаж з паспортами

​​Державна міграційна служба не спостерігає ажіотажу з оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон,

– мовиться у повідомленні.

Там також відзначили, що ЗМІ писали нібито ажіотаж розпочався після початку евакуації іноземців з України через збільшення загрози ймовірного нападу Росії.

У відомстві пояснили, що проаналізували ситуацію щодо кількості оформлених закордонних паспортів у період з 1 січня по 15 лютого 2022 року та за аналогічні періоди 2019, 2020 та 2021 років.

Кількість оформлень навіть менша, ніж раніше

Кількість оформлених з початку 2022 року документів є навіть меншою, ніж у період до пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Адже протягом 1 січня – 15 лютого 2022 року прийнято майже 325 тисяч заяв. Це на 98,8% більше, ніж у аналогічний період 2021 року, проте – на 15,5% менша, ніж у 2020 році та на 38% менша, ніж у 2019.

Що відомо нібито про ажіотаж з оформленням закордонних паспортів

15 лютого 2021 року журналісти написали, що серед одеситів суттєво зріс попит на оформлення закордонних паспортів. Ажіотаж розпочався після вильоту олігархів та початку евакуації громадян Ізраїлю з України.

Тоді начальниця управління Державної міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк пояснила, що працівники сервісних центрів щодня обслуговують в середньому 400 людей.

За даними Погребняк, це у 3 – 4 рази більше, ніж зазвичай.

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Повний текст публікації МВС України

Ажіотажу на отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон не спостерігається. Натомість кількість оформлених з початку 2022 року документів є навіть меншою, ніж у період до пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні.

Мовою статистики ситуація із оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон підрозділами ДМС виглядає наступним чином:

У період з 1 січня по 15 лютого 2022 року прийнято майже 325 тисяч заяв, що на 98,8% більше, ніж у аналогічний період 2021 року. Але водночас ця кількість на 15,5% менша, ніж у 2020 році та на 38% менша, ніж у 2019.