Правозащитники подчеркнули, что ООН необходимо изменить свой подход к подаче данных о количестве людей в Украине, которые становятся жертвами российской агрессии. Сейчас в информационных справках ООН можно найти лишь едва заметный дисклеймер, что их данные не полные.

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Правозащитники о данных ООН относительно количества жертв из-за агрессии России

Активисты также добавили, что международная организация добавляет только данные после подтверждения. Таким образом, может возникнуть представление, что любые другие официальные источники представляют неточную информацию, а сообщения о массовых убийствах гражданских украинцев – это преувеличение. Также добавляют, что подход, который сейчас использует ООН, может иметь ряд негативных последствий.

Несмотря на призывы правозащитных организаций на местах боевых действий, во время эвакуаций и на оккупированных территориях, до сих пор отсутствуют представители ООН. Всю информацию они собирают и проверяют удаленно. Поэтому они не получают объективные данные и часто пропускают источники , которые информируют о реальной ситуации с количеством жертв.

, которые информируют о реальной ситуации с количеством жертв. Обнародование таких данных – это значительный вред для репутации международной организации , которая должна стать одним из самых профессиональных источников фактической информации о войне России в Украине.

, которая должна стать одним из самых профессиональных источников фактической информации о войне России в Украине. На отчеты ООН обращают внимание как государства, так и другие международные организации. Соответственно, они получают не совсем корректное впечатление о ситуации в Украине. Поэтому украинская сторона сталкивается с промедлением получения экстренной гуманитарной и военной помощи. К сожалению, цена ежеминутно – жизнь и безопасность украинцев.

Поэтому украинская сторона сталкивается с промедлением получения экстренной гуманитарной и военной помощи. К сожалению, цена ежеминутно – жизнь и безопасность украинцев. Кроме того, неполная информация о потере гражданских приводит к неправильной оценке реальных масштабов войны России против Украины. Все это также уменьшает масштаб российской агрессии для международного сообщества и искажает данные для будущих судебных процессов по фактам нарушения норм международного права со стороны россиян.

Данные от ООН используют журналисты из иностранных СМИ. В то время как едва заметный дисклеймер в отчетах международной организации читатели часто просто не замечают, а большинство медиа его даже не перепечатывают. В результате читатели полагают, что получили объективные и проверенные данные, а по существу распространяют неточную информацию.

Украинские правозащитники обратились к УВКПЧ ООН с требованием обязательно указывать заметный и четкий дисклеймер перед цифрами. Что касается представителей медиа, то они призывают тоже всегда добавлять аналогичный дисклеймер, публикуя новости и информацию о количестве погибших гражданских в Украине в результате агрессии России.

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