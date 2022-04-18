Правозахисники наголосили, що ООН необхідно змінити свій підхід до подачі даних про кількість людей в Україні, які стають жертвами російської агресії. Наразі в інформаційних довідках ООН можна знайти лише ледь помітний дисклеймер, що їхні дані неповні.

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Правозахисники про дані ООН щодо кількості жертв від агресії Росії

Активісти також додали, що міжнародна організація додає лише дані після підтвердження. Таким чином, може виникнути уявлення, будь-які інші офіційні джерела подають неточну інформацію, а повідомлення про масові вбивства цивільних українців – це перебільшення. Також додають, що підхід, який зараз використовує ООН може мати низку негативних наслідків:

Попри заклики правозахисних організацій на місцях бойових дій, під час евакуацій та на окупованих територіях досі відсутні представники ООН. Усю інформацію вони збирають та перевіряють віддалено. Тож, вони не отримують об'єктивних даних та часто пропускають джерела , які інформують про реальну ситуацію з кількістю жертв.

, які інформують про реальну ситуацію з кількістю жертв. Оприлюднення таких даних – це значна шкода для репутації міжнародної організації , яка мала б стати одним з найпрофесійніших джерел фактичної інформації про війну Росії в Україні.

, яка мала б стати одним з найпрофесійніших джерел фактичної інформації про війну Росії в Україні. На звіти від ООН звертають увагу як держави, так й інші міжнародні організації. Відповідно вони отримують не зовсім коректне враження про ситуацію в Україні. Відтак українська сторона стикається зі зволіканням щодо отримання екстреної гуманітарної та воєнної допомоги. На жаль, ціна кожної миті зволікання – життя та безпека українців.

Відтак українська сторона стикається зі зволіканням щодо отримання екстреної гуманітарної та воєнної допомоги. На жаль, ціна кожної миті зволікання – життя та безпека українців. Крім того, неповна інформація щодо втрати серед цивільних призводить до неправильної оцінки реальних масштабів війни Росії проти України. Усе це також зменшує масштаб російської агресії для міжнародної спільноти та викривляє дані для майбутніх судових процесів стосовно фактів порушення норм міжнародного права зі сторони росіян.

Дані від ООН використовують журналісти з іноземних ЗМІ. Тоді як ледь помітний дисклеймер у звітах міжнародної організації читачі часто просто не помічають, а більшість медіа його навіть не передруковують. У результаті читачі вважають, що отримали об'єктивні та перевірені дані, а по суті поширюють неточну інформацію.

Українські правозахисники звернулися до УВКПЛ ООН з вимогою обов’язково вказувати помітний та чіткий дисклеймер перед цифрами. Щодо представників медіа, то вони закликають теж завжди додавати аналогічний дисклеймер, публікуючи новини та інформацію кількості загиблих цивільних в Україні внаслідок агресії Росії.

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