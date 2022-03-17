Danone, Nestle и Unilever: какие компании продолжают работать в России и финансировать убийства

Несмотря на то, что сотни иностранных компаний покинули российский рынок из-за войны, Danone, Nestle и Unilever, и ряд других бизнесов до сих пор останутся работать в России.

Более того, они продолжают оставаться крупнейшими поставщиками питания и платить огромные налоги в бюджет оккупанта, тем финансируя украинских убийц детей. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Danone, Nestle и Unilever продолжают работать в России

Известно, что переговоры с руководством компании Nestle о неэтичности работы в России не дали результатов.

Если бы каждое утро менеджмент компаний начинал с общения с родителями погибших детей – они бы быстро убрались с территории России,

– считает Федоров.

Unilever остановила импорт и экспорт только на бумаге

В конце концов, после общественного давления компания Unilever остановила весь импорт и экспорт продукции в страну-агрессор. В заявлении компания даже указала, что не будет вкладывать никакого капитала в России и не будет получать там прибыль.

Однако Unilever продолжают продавать продукцию, произведенную для российского рынка.

Украинцы выходят на митинги

Поэтому украинцы уже начали выходить к центральным офисам компаний с плакатами и призывами остановить работу компаний в стране оккупанта.

Однако Федоров отметил, что митинги должны быть массовыми, а реакция граждан стран, где размещены центральные офисы корпораций – еще более резкой.

"Danone, Unilever, Nestle должны определиться – продолжают ли они финансировать убийства, делают ли все, чтобы остановить войну", – подчеркнул министр.

Нажать на немецкого технологического гиганта SAP

Кроме этого, Украина работает и над тем, чтобы немецкая корпорация отказалась от своих российских клиентов:

Газпром,

Роснефть,

Сбербанк,

Россельхозбанк,

Транснефть,

Объединенная авиастроительная корпорация;

ВТБ Банк.

Известно, что контракты IT-гиганта SAP с российскими банковскими клиентами на 120 миллиардов долларов финансируют убийства украинских детей.

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