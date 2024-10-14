Об этом говорится на странице Дарьи Навальной в соцсети LinkedIn. Внимание на новое место работы дочери российского оппозиционера также обратили и СМИ.

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Что известно о работе дочери Навального в штабе Харрис

Дарья Навальная занимает должность Field Organizer с августа 2024 года. Журналисты BBC писали, что дочь российского оппозиционера работает с волонтерами, а также занимается связями с общественностью, мобилизацией избирателей и организацией работы штаба. Она работает в офисе в Пенсильвании.



Дарья Навальная работает в предвыборном штабе Камалы Харрис / Скриншот 24 Канала

Стоит отметить, что 23-летняя Дарья Навальная – выпускница американского Стэнфордского университета, она специализировалась на психологии и политологии. Окончила американский вуз дочь российского оппозиционера в 2024 году.

Пенсильвания, где, согласно LinkedIn, работает Дарья Навальная, – один из семи важнейших для обоих кандидатов в президенты США штатов, так называемый "шаткий". Голоса избирателей, согласно соцопросам, в них пока почти поровну разделены между Харрис и ее соперником от Республиканской партии Дональдом Трампом, но в Пенсильвании Харрис пока символически опережает Трампа.

К слову, издание The Hill отметило, что Камала Харрис начала терять преимущество по сравнению со своим оппонентом, республиканцем Дональдом Трампом. Так, соцопросы по состоянию на 11 октября показали, что шансы на победу демократки в выборах снизились с 56% до 51%.