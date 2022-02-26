На Дарнице уничтожили группу российских диверсантов: видео с места происшествия
26 февраля 2022 , 22:37Читати новину українською
Источник:телеграм Антона Геращенка
Силы Дарницкого управления полиции совместно с ВСУ уничтожили группу рашистских диверсантов в Киеве. Защита столицы в надежных руках!
Оккупанты пытались прорваться через блокпост в Дарницком районе Киева. При попытке наступления сотрудники полиции и ВСУ ликвидировали группу ВРГ.
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Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. "Слава Вооруженным силам Украины! Слава украинской полиции!" – подытожил он.
Видео с места событий снял полицейский (18+):
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