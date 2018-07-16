Дарницкий райсуд объявил новое решение по Крысину
Дарницкий районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Юрию Крысину до 13 сентября.
Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" из зала заседаний.
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Во время заседания продолжалось зачитывание обвинительного акта. Однако суд решил прервать этот процесс на 54 странице из 62 для того, чтобы принять решение о продлении меры пресечения.
Продлить арест настаивало обвинение. Адвокат Крысина сказала, что прокуроры перечислили решения, но не привели доказательства.
Крысин был включен в заседание через видеосвязь. Во время трансляции в суде обвиняемый агрессивно реагировал на прокурора Донского.
Сергею Чемесу, еще одному из фигурантов этого дела, также продлили арест до 13 сентября. Обвинение называет его одним из "титушек", которые, в частности, допрашивали похищенных активистов.
Следующее заседание по этому делу запланировано на 20 июля.
В чем обвиняют Крысина?
В данном производстве рассматривается обвинение Крысина в том, что он был пособником в похищении и пытках майдановцев в январе 2014 года, которые его подчиненные совершали вместе с организацией "Оплот" Евгения Жилина, а также обвинение Крисина и Чемеса в нападениях на баррикады 18 февраля и участие Чемеса в гибели журналиста Вячеслава Веремия.