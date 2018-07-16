Дарницкий райсуд объявил новое решение по Крысину

Дарницкий районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Юрию Крысину до 13 сентября.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" из зала заседаний.

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Во время заседания продолжалось зачитывание обвинительного акта. Однако суд решил прервать этот процесс на 54 странице из 62 для того, чтобы принять решение о продлении меры пресечения.

Продлить арест настаивало обвинение. Адвокат Крысина сказала, что прокуроры перечислили решения, но не привели доказательства.

Адвокат Юрія #Крисін а Гнатюк: Клопотання про продовження запобіжного заходу треба залишити без розгляду. Перераховані ризики, але докази не наведені. Щодо нібито "ухилення від явки до суду": до Солом'янського суду не з'явився з поважних причин. Суд пішов до нарадчої кімнати pic.twitter.com/yU3mOejYwz — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 16 липня 2018 р.

Крысин был включен в заседание через видеосвязь. Во время трансляции в суде обвиняемый агрессивно реагировал на прокурора Донского.

#Крисін під час трансляції у суді - огризається, лається, звинувачуючи прокурора Донського у вчиненні злочинів, щодо яких нібито"вже триває суд". Донський: "Поведінка Крисіна у суді,неявка на попередні засідання так само свідчать про необхідність продовження тримання під вартою" pic.twitter.com/S205o876He — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 16 липня 2018 р.

Сергею Чемесу, еще одному из фигурантов этого дела, также продлили арест до 13 сентября. Обвинение называет его одним из "титушек", которые, в частности, допрашивали похищенных активистов.

Суддя Дарницького суду Любов Леонтюк продовжила термін тримання під вартою Юрія #Крисін а та Сергія #Чемес а, звинувачених у переслідуванні активістів #Майдан у. Арешт Крисіна триватиме до 13 вересня включно, Чемеса - до тієї ж дати. Суд продовжиться 20 липня об 11.30. pic.twitter.com/7i8bGO1qMN — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 16 липня 2018 р.

Следующее заседание по этому делу запланировано на 20 июля.

В чем обвиняют Крысина?

В данном производстве рассматривается обвинение Крысина в том, что он был пособником в похищении и пытках майдановцев в январе 2014 года, которые его подчиненные совершали вместе с организацией "Оплот" Евгения Жилина, а также обвинение Крисина и Чемеса в нападениях на баррикады 18 февраля и участие Чемеса в гибели журналиста Вячеслава Веремия.