Дарницький райсуд оголосив нове рішення щодо Крисіна
Дарницький районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою Юрію Крисіну до 13 вересня.
Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" із зали засідань.
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Під час засідання продовжувалось зачитування обвинувального акту. Проте суд вирішив перервати цей процес на 54 сторінці із 62 для того, аби ухвалити рішення про продовження запобіжного заходу.
Продовжити арешт наполягало обвинувачення. Адвокат Крисіна сказала, що прокурори перерахували рішення, але не навели докази.
Крисіна було долучено до засідання через відеозв’язок. Під час трансляції у суді обвинувачений агрессивно реагував на прокурора Донського.
Сергієві Чемесу, ще одному з фігурантів цієї справи, також продовжили арешт до 13 вевресня. Обвинувачення називає його одним із "тітушок", який, зокрема, допитував викрадених активістів.
Наступне засідання у цій справі заплановано на 20 липня.
У чому звинувачують Крисіна? У цьому провадженні розглядається обвинувачення щодо Крисіна у тому, що він був пособником у викраденні та катуванні майданівців у січні 2014 року, які його підлеглі вчиняли разом з організацією "Оплот" Євгенія Жиліна, а також обвинувачення щодо Крисіна та Чемеса у нападах на барикади 18 лютого та участь Чемеса у загибелі журналіста В'ячеслава Веремія.