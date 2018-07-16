Дарницький райсуд оголосив нове рішення щодо Крисіна

Дарницький районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою Юрію Крисіну до 13 вересня.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" із зали засідань.

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Під час засідання продовжувалось зачитування обвинувального акту. Проте суд вирішив перервати цей процес на 54 сторінці із 62 для того, аби ухвалити рішення про продовження запобіжного заходу.

Продовжити арешт наполягало обвинувачення. Адвокат Крисіна сказала, що прокурори перерахували рішення, але не навели докази.

Адвокат Юрія #Крисін а Гнатюк: Клопотання про продовження запобіжного заходу треба залишити без розгляду. Перераховані ризики, але докази не наведені. Щодо нібито "ухилення від явки до суду": до Солом'янського суду не з'явився з поважних причин. Суд пішов до нарадчої кімнати pic.twitter.com/yU3mOejYwz — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 16 липня 2018 р.

Крисіна було долучено до засідання через відеозв’язок. Під час трансляції у суді обвинувачений агрессивно реагував на прокурора Донського.

#Крисін під час трансляції у суді - огризається, лається, звинувачуючи прокурора Донського у вчиненні злочинів, щодо яких нібито"вже триває суд". Донський: "Поведінка Крисіна у суді,неявка на попередні засідання так само свідчать про необхідність продовження тримання під вартою" pic.twitter.com/S205o876He — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 16 липня 2018 р.

Сергієві Чемесу, ще одному з фігурантів цієї справи, також продовжили арешт до 13 вевресня. Обвинувачення називає його одним із "тітушок", який, зокрема, допитував викрадених активістів.

Суддя Дарницького суду Любов Леонтюк продовжила термін тримання під вартою Юрія #Крисін а та Сергія #Чемес а, звинувачених у переслідуванні активістів #Майдан у. Арешт Крисіна триватиме до 13 вересня включно, Чемеса - до тієї ж дати. Суд продовжиться 20 липня об 11.30. pic.twitter.com/7i8bGO1qMN — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 16 липня 2018 р.

Наступне засідання у цій справі заплановано на 20 липня.

У чому звинувачують Крисіна? У цьому провадженні розглядається обвинувачення щодо Крисіна у тому, що він був пособником у викраденні та катуванні майданівців у січні 2014 року, які його підлеглі вчиняли разом з організацією "Оплот" Євгенія Жиліна, а також обвинувачення щодо Крисіна та Чемеса у нападах на барикади 18 лютого та участь Чемеса у загибелі журналіста В'ячеслава Веремія.