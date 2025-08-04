О проблемах с инженерными сооружениями в домах киевлян, проверку их исправности и финансирование ремонта рассказал начальник Дарницкой РГА Александр Ковтунов в интервью 24 Канала.

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Сколько будет стоить обновление лифтов в Дарницком районе?

Дарницкий район имеет самую новую застройку в Киеве, однако технические сети изношены и старые. Это обнаруживают во время ежегодных гидравлических испытаний даже в относительно новых домах.

Как сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов, в районе решили сосредоточиться, в частности, на ремонте лифтового оборудования и кровли. Именно эти направления сейчас требуют едва ли не наибольшего внимания и обновления.

Бюджет ремонта только лифтов составил рекордную сумму для всей столицы. Программа капитального ремонта охватит примерно 45 жилых домов.

На лифты в этом году выделено около 115 миллионов гривен – рекорд не только для района, но и для всего города,

– сообщил Ковтунов.

Кроме бюджетных средств, для реализации программы привлекают софинансирование и другие источники.

В Дарницкой РГА отметили, что самыми проблемными являются старые застройки, особенно в Новой Дарнице и на Харьковском. Здесь обновляют фасады, кровли, утепляют торцы и заменяют окна в подъездах.