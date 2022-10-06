О том, как телеком-отрасль пережила эти 7 месяцев войны, мы решили услышать из первых уст, задав интересующие многих из вас вопросы Андрею Валю, техническому директору одного из крупнейших телеком-провайдеров страны – компании "Датагруп-Volia".

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Как сеть компании "Датагруп-Volia" пережила начало войны

Как сеть компании "Датагруп-Volia" пережила самые трудные периоды начала войны. Был ли большой ущерб?

Начнем с того, что подготовка компании к возможному полномасштабному вторжению велась раньше времени. Были разработаны и наработаны резервные маршруты трафика, оптимизированы схемы включений узлов связи, отработаны алгоритмы действий по резервированию электропитания, обновлены и увеличены складские запасы. Это очень помогло при предотвращении и устранении аварий, поскольку многие решения уже были отработаны и подготовлены заранее.

С момента полномасштабного вторжения технические специалисты компании в непрерывном режиме продолжили снабжать абонентов телекоммуникационными услугами во всех регионах Украины, даже в тех городах, где происходили активные боевые действия.

Специалисты из технического подразделения до сих пор мужественно и смело решают сверхсложные задачи, при этом ни на минуту не теряя оптимизма и веры в победу. Боевые действия не обошли никого, в том числе и нашу компанию.

Телекоммуникационным объектам сети "Датагруп-Volia" были нанесены большие повреждения как в первые дни во время ракетно-бомбовых ударов по критической инфраструктуре страны, так и в ходе боев на северо-восточном и южном направлениях. Но благодаря резервированию и модернизации сети это практически не влияло на сервисы для клиентов компании или их восстановление выполнялось в кратчайшие сроки.

Какой период был самым сложным?

В начале полномасштабного вторжения – первые недели, когда нужно было адаптировать процессы под новые реалии и выдержать баланс "безопасность/эффективность" сотрудников.

За первые полгода войны работники колл-центра отработали более 780 000 звонков

Наверное, в этот период ваш колл-центр просто "разрывался"? Какой объем заявок удалось закрыть в этот период?

Конечно. Всего за первые полгода войны работники колл-центра отработали более 780 000 звонков. Первые три месяца после вторжения руководители и супервизоры работали без выходных, а сам колл-центр не прекращал работу ни на минуту. Нами были оптимизированы все ресурсы колл-центра и реорганизована работа работников для удаленной работы персонала.

Возможно, есть какая-нибудь особая история об аварийных работах во время боевых действий?

Таких историй много, но мне особенно запомнилась история из Нежина. 5 марта в 16:43 в Нежине был зафиксирован отказ 10-гигабитной ссылки Чернигов – Нежин. Авария произошла на сети одного из местных операторов. Кроме телекоммуникационной сети "Датагруп" перестал работать интернет и от других провайдеров города. Весь город остался без доступа в интернет. Кроме этого, не работали три башни одного из национальных мобильных операторов, покрывавших значительную часть Нежина.

Операторы, в сетях которых были зафиксированы повреждения, из-за постоянных обстрелов не смогли оперативно организовать свои аварийные бригады для устранения повреждений. Учитывая это, главный инженер "Датагруп" и техник, проявив инициативу, получили от мэрии города пропуск на перемещение за территорию города и с помощью подразделения территориальной обороны выехали на поиск места аварии. Повреждение кабеля было недалеко от Нежина. Восстановление целостности кабеля оператора, на котором работала ссылка "Датагруп", проводилось нашими двумя работниками до утра следующего дня с небольшим перерывом в ночное время. После восстановления основного кабеля ребята не покинули место, а решили еще и отремонтировать кабель другого мобильного оператора, у которого не работала связь в городе!

Хочу отметить невероятную поддержку и взаимопомощь всех без исключения коллег, как внутри компании, так и за ее пределами. Можно сказать, что война объединила даже самых ярых конкурентов для работы на победу. В первые дни полномасштабного вторжения был создан рабочий чат с техническими директорами всех крупных национальных телекоммуникационных компаний. В этой группе мы могли оперативно делиться данными о повреждениях сетей, формировать совместные ремонтные бригады для выполнения срочных работ, передавать необходимое оборудование, материалы и обмениваться по магистральным каналам для резервирования наиболее уязвимых направлений. Я искренне благодарен коллегам из Life, Киевстар, Vodafone, Укртелеком, ETT за активное сотрудничество и взаимопомощь!

Восстановление сетей: на сколько это дорого

Много ли ресурсов тратит компания на восстановление поврежденных сетей?

Общую цифру привести трудно, потому что у нас нет возможности оценить масштабы нанесенного ущерба на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Но мы сейчас оцениваем расходы в 50 миллионов гривен. В общей сложности было заменено более 100 километров волоконно-оптических линий и выполнено более 20 000 ремонтных работ по авариям, связанным с боевыми действиями.

Что касается узлов связи, их восстановление и повторное ввод в эксплуатацию происходило при первой возможности и наличии гарантий безопасности для работников. Как только мы получали разрешение военной администрации, сразу в освобожденный ВСУ город заходили и наши инженеры для восстановления связи. Все узлы связи, где есть потребность и возможность предоставления сервисов, работают.

О площади волоконно-оптических линий

После объединения сетей "Датагруп" и Volia многие эксперты называли объединенную сеть самой большой в Украине. Вы можете это подтвердить?

Так, после объединения общая протяженность собственных волоконно-оптических линий составляет около 34 тысяч километров, что дает возможность считать сеть если не самой большой, то одной из таких.

Перед началом полномасштабной войны компания анонсировала проект модернизации в партнерстве с Cisco? На каком этапе он находится сейчас?

В настоящее время завершен первый этап модернизации опорной сети, в процессе которой мы произвели замену своего оборудования, на современное оборудование Cisco. Это позволило увеличить емкость магистральных ссылок на ключевых участках в 10 раз и повысить отказоустойчивость опорной сети вдвое.

Также было построено 11 дополнительных резервных ссылок общей емкостью более 900 Гбит, что позволило зарезервировать крупнейшие города Украины по крайней мере двумя путями.

О следующем этапе модернизации

Что планируется реализовать на следующем этапе модернизации?

Планируется наладить использование собственных резервных магистральных волокон, что позволит организовать новые направления магистральной сети на оборудовании Cisco. Также для повышения отказоустойчивости магистральной сети постепенно происходит усиление взаимодействия с другими операторами по обмену ресурсами сетей для улучшения предоставления услуг компании своим абонентам. К тому же будет постепенно происходить модернизация городских узлов и их апплинков в транспортную сеть.

Вы также построили новый ЦОД? Расскажите о нем

Так, для реализации проекта модернизации и потребностей объединения сетей "Датагруп-Volia" возникла необходимость в новом ЦОД. Поскольку "техническое сердце" компании должно находиться в надежном месте, было принято стратегическое решение по строительству еще одного ЦОД, максимально соответствующего требованиям к объектам такого класса и нашим потребностям.

Реализация данного проекта была разделена на несколько лет постройки и поэтапного ввода ресурса юнитов в эксплуатацию. Конечно, полномасштабная военная кампания и боевые действия внесли коррективы в наши планы, но мы от них не отказались, и сегодня ЦОД уже частично функционирует, и проводятся работы по обустройству инфраструктуры под новые модули. В настоящее время новый ЦОД может похвастаться вместимостью в 103 телекоммуникационных шкафа емкостью 4 326 юнитов, которые располагаются на 300 кв. м в здании с самой современной охраной.

Как модернизация будет восприниматься бизнес-клиентами?

В первую очередь модернизация решает вопрос повышения показателя отказоустойчивости сети. Мы работаем в этом направлении в режиме нон-стоп, анализируя возможные кейсы таких аварийных ситуаций, которые могут оказывать влияние на сервисы, и решаем заранее, моделируя такие ситуации.

Вторая, но не менее важная деталь – значительное наращивание емкости магистральных ссылок. В настоящее время все магистральные ссылки между областными центрами благодаря модернизации увеличили емкость с 10G до 100G (или даже 200G). Для бизнеса это уже ощутимо – уменьшено количество времени простоя сервисов, также значительно увеличены возможности предоставления любой емкости цифровых каналов.

Как модернизация сети будет ощутима для обычных абонентов?

Обычные абоненты в городах присутствия "Датагруп-Volia" уже ощущают улучшение ситуации с предоставлением услуг. В первую очередь это достигнуто с помощью плановых работ по резервированию кабельных магистральных трасс и обновлению парка оборудования на базе единственного вендора – Cisco. Условно говоря, если происходит авария на участке Львов – Ровно – Киев, то мгновенно можем перебросить трафик на участок Львов – Винница – Киев, и абонент не почувствует никаких перебоев в предоставлении услуг. Также повышение емкости сети позволит каждому абоненту загружать большие объемы данных, заниматься геймингом или смотреть видео в наилучшем качестве даже в пиковые часы нагрузок на сеть.

Каковы главные преимущества сети "Датагруп-Volia"?

Во-первых, это разветвленность сети и обширная география покрытия территории Украины. Во-вторых, это наличие собственной опорной сети и большого количества ссылок между городами, что позволяет мгновенно реагировать на любые повреждения и опрокидывать трафик на другие направления без каких-либо последствий для абонента. В-третьих, это наличие большого штата высококвалифицированных техников и инженеров, выполняющих работы по восстановлению сети и ремонту оборудования. В отличие от многих конкурентов, мы не пользуемся услугами подрядчиков, а потому можем полностью контролировать этот процесс. В-четвертых, это гибкость и адаптированность сервисов к существующим реалиям. Все вышеупомянутое делает "Датагруп-Volia" одной из самых конкурентоспособных компаний на рынке.

Датагруп-Volia помогает ВСУ и займется благотворительностью

Насколько нам известно, компания "Датагруп-Volia" активно занимается подключением укрытий и социальных объектов по всей стране. Не перегружает ли это сеть?

Да, действительно, одним из фокусов внимания в современных реалиях является социальная ответственность компании в это тяжелое для страны время. Поэтому с начала полномасштабной войны компания реализует проект подключения гражданских бомбоубежищ, а также укрытий в учебных заведениях и гуманитарных центрах для внутренне перемещенных лиц. В настоящее время мы уже подключили более 500 таких объектов.

Погрузка на сеть? Таких проблем пока не ощущаем. Более того, ресурсы компании позволяют вводить такого рода проекты под любые запросы как бизнеса, так и государства в целом без влияния на качество предоставляемых абонентам услуг.

Это единственный столь крупный социальный проект компании?

Конечно, нет! Мы считаем, что именно крупный бизнес должен стать локомотивом, который будет двигать вперед украинское общество и помогать в столь тяжелое время. Поэтому с самого начала вторжения мы помогаем ВСУ и силам территориальной обороны страны с телекоммуникационным оборудованием. К примеру, "Датагруп-Volia" передала нашим защитникам 4 000 раций Motorola и 27 репитеров для них.

Кроме радиостанций было передано другое оборудование связи. Общая стоимость переданного оборудования составляет более 8 млн. дол. США.

Более того, компания присоединилась к государственной благотворительной фандрайзинговой платформе United24 и уже перечислила первые 10 млн. грн. для восстановления и развития цифровой инфраструктуры Украины.

Кроме того, "Датагруп-Volia" основала благотворительную платформу "Наши дети", в рамках которой приняла на обеспечение 50 детей – сирот войны. До наступления совершеннолетия они получат ежемесячную стипендию на свои первоочередные нужды. Уже в первые два месяца по этой программе дети получили 1 000 000 гривен.