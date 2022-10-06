Про те, як телеком-галузь пережила ці 7 місяців війни, ми вирішили почути з перших вуст, поставивши запитання, що цікавлять багатьох із вас, Андрію Валю, технічному директору одного з найбільших телеком-провайдерів країни – компанії "Датагруп-Volia".

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Як мережа компанії "Датагруп-Volia" пережила початок війни

Як мережа компанії "Датагруп-Volia" пережила найважчі періоди початку війни. Чи великої шкоди було завдано?

Почнемо з того, що підготовка компанії до можливого повномасштабного вторгнення велася завчасно. Були розроблені та напрацьовані резервні маршрути трафіка, оптимізовані схеми включень вузлів зв’язку, відпрацьовані алгоритми дій для резервування електроживлення, оновлені та збільшені складські запаси. Це дуже допомогло під час попередження та усунення аварій, оскільки багато рішень вже було відпрацьовано та підготовлено заздалегідь.

Від моменту повномасштабного вторгнення технічні фахівці компанії в безперервному режимі продовжили забезпечувати абонентів телекомунікаційними послугами у всіх регіонах України, навіть у тих містах, де відбувалися активні бойові дії.

Фахівці з технічного підрозділу й досі мужньо та відважно вирішують надскладні завдання, при цьому ані на хвилину не втрачаючи оптимізму та віри в перемогу. Бойові дії не оминули нікого, у тому числі й нашу компанію.

Телекомунікаційним об’єктам мережі "Датагруп-Volia" було завдано великих пошкоджень як у перші дні під час ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі країни, так і в ході боїв на північно-східному та південному напрямках. Але завдяки резервуванню та модернізації мережі це практично не впливало на сервіси для клієнтів компанії, або їх відновлення виконувалось у найкоротші терміни.

Який період був найскладнішим?

На початку повномасштабного вторгнення – у перші тижні, коли треба було адаптувати процеси під нові реалії та витримати баланс "безпека/ефективність" співробітників.

За перші пів року війни працівники кол-центру відпрацювали понад 780 000 дзвінків

Напевно, у цей період ваш кол-центр просто "розривався"? Який обсяг заявок вдалося закрити у цей період?

Звичайно. Загалом за перші пів року війни працівники кол-центру відпрацювали понад 780 000 дзвінків. Перші три місяці після вторгнення керівники та супервізори працювали без вихідних, а сам кол-центр не припиняв роботу ані на хвилину. Нами було оптимізовано усі ресурси кол-центру та реорганізовано роботу працівників для віддаленої роботи персоналу.

Можливо, є якась особлива історія про аварійні роботи під час бойових дій?

Таких історій багато, але мені особливо запам’яталась історія з Ніжина. 5 березня о 16:43 у Ніжині було зафіксовано відмову 10-гігабітного лінку Чернігів – Ніжин. Аварія відбулася на мережі одного із місцевих операторів. Окрім телекомунікаційної мережі "Датагруп", припинив працювати Інтернет і від інших провайдерів міста. Все місто залишилось без доступу до Інтернету. Крім цього, не працювали три вежі одного із національних мобільних операторів, які покривали значну частину Ніжина.

Оператори, у мережах яких було зафіксовано пошкодження, через постійні обстріли не змогли оперативно організувати свої аварійні бригади для усунення пошкоджень. Зважаючи на це, головний інженер "Датагруп" та технік, проявивши ініціативу, отримали від мерії міста перепустки на переміщення за територію міста та за допомогою підрозділу територіальної оборони виїхали на пошук місця аварії. Пошкодження кабелю було неподалік від Ніжина. Відновлення цілісності кабелю оператора, на якому працював лінк "Датагруп", проводилося нашими двома працівниками до ранку наступного дня з невеликою перервою у нічний час. Після відновлення основного кабелю хлопці не залишили місце, а вирішили ще й відремонтувати кабель іншого мобільного оператора у якого не працював зв’зок в місті!

Хочу відзначити неймовірну підтримку та взаємодопомогу всіх без винятку колег, як усередені компанії, так і за її межами. Можна сказати, що війна об’єднала навіть найзапекліших конкурентів задля роботи на перемогу. У перші ж дні повномасштабного вторгнення було створено робочий чат з технічними директорами усіх великих національних телекомунікаційних компаній. У цій групі ми могли оперативно ділитись даними щодо пошкоджень мереж, формувати спільні ремонтні бригади для виконання термінових робіт, передавати необхідне обладнання, матеріали та обмінюватись магістральними каналами задля резервування найбільш вразливих напрямків . Я щиро вдячний колегам з Life, Київстар, Vodafone, Укртелеком, ETT за активну співпрацю та взаємодопомогу!

Відновлення мереж: на скільки це дорого

Чи багато ресурсів витрачає компанія на відновлення пошкоджених мереж?

Загальну цифру навести важко, бо ми не маємо можливості оцінити масштаби завданої шкоди на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Але ми зараз оцінюємо витрати десь у 50 мільйонів гривень. Загалом було замінено понад 100 кілометрів волоконно-оптичних ліній і виконано понад 20 000 ремонтних робіт щодо аварій, пов’язаних із бойовими діями.

Що стосується вузлів зв’язку, їх відновлення та повторне введення в експлуатацію відбувалось за першої можливості та наявності гарантій безпеки для працівників. Як тільки ми отримували дозвіл від військової адміністрації, одразу в визволене ЗСУ місто заходили й наші інженери для відновлення зв’язку. Наразі всі вузли зв’язку, де є потреба і можливість надання сервісів, працюють.

Про площу волоконно-оптичних ліній

Після об’єднання мереж "Датагруп" і Volia багато експертів називали об’єднану мережу найбільшою в Україні. Ви можете це підтвердити?

Так, після об’єднання загальна протяжність власних волоконно-оптичних ліній наразі становить близько 34 тисяч кілометрів, що дає можливість вважати мережу якщо не найбільшою, то однією з таких.

Перед початком повномасштабної війни компанія анонсувала проєкт модернізації у партнерстві із Cisco? На якому етапі він перебуває зараз?

Наразі завершено перший етап модернізації опорної мережі, у процесі якої ми провели заміну свого обладнання, на сучасне обладнання Cisco. Це дозволило збільшити ємність магістральних лінків на ключових ділянках у 10 разів та підвищити відмовостійкість опорної мережі вдвічі.

Також було побудовано 11 додаткових резервних лінків загальною ємністю понад 900 Гбіт, що дозволило зарезервувати найбільші міста України принаймні двома шляхами.

Про наступний етап модернізації

Що планується реалізувати під час наступного етапу модернізації?

Планується налагодити використання власних резервних магістральних волокон, що дозволить організувати нові напрямки магістральної мережі на обладнанні Cisco. Також для ще більшого підвищення відмовостійкості магістральної мережі поступово відбувається посилення взаємодії з іншими операторами щодо обміну ресурсами мереж для покращення надання послуг компанії своїм абонентам. До того ж поступово відбуватиметься модернізація міських вузлів та їхніх аплінків до транспортної мережі.

Ви також побудували новий ЦОД? Розкажіть про нього

Так, для реалізації проєкту модернізації та під потреби об’єднання мереж "Датагруп-Volia" виникла необхідність у новому ЦОД. Оскільки "технічне серце" компанії має перебувати в надійному місці, було прийняте стратегічне рішення щодо будівництва ще одного ЦОД, який максимально відповідатиме вимогам до об’єктів такого класу та нашим потребам.

Реалізація даного проєкту була розділена на декілька років будівництва та поетапного введення ресурсу юнітів в експлуатацію. Звісно, повномасштабна воєнна кампанія та бойові дії внесли корективи в наші плани, але ми від них не відмовились, і на сьогоднішній день ЦОД уже частково функціонує, та провадяться роботи з облаштування інфраструктури під нові модулі. Наразі новий ЦОД може похвалитися місткістю у 103 телекомунікаційні шафи ємністю 4 326 юнітів, що розташовуються на 300 кв. м у будівлі з найсучаснішою охороною.

Як модернізація сприйматиметься бізнес-клієнтами?

У першу чергу модернізація вирішує питання підвищення показника відмовостійкості мережі. Ми працюємо у цьому напрямку в режимі нон-стоп, аналізуючи можливі кейси таких аварійних ситуацій, що можуть впливати на сервіси, та вирішуємо заздалегідь, моделюючи такі ситуації.

Друга, але не менш важлива деталь – значне нарощування ємності магістральних лінків. Наразі всі магістральні лінки між обласними центрами завдяки модернізації збільшили ємність з 10G до 100G (або навіть 200G). Для бізнесу це вже відчутно – зменшено кількість часу простою сервісів, також значно збільшено можливості щодо надання будь-якої ємності цифрових каналів.

Як модернізація мережі буде відчутна для звичайних абонентів?

Звичайні абоненти в містах присутності "Датагруп-Volia" вже відчувають покращення ситуації з наданням послуг. У першу чергу це досягнуто за допомогою планових робіт із резервування кабельних магістральних трас та оновлення парку обладнання на базі єдиного вендора – Cisco. Умовно кажучи, якщо стається аварія на ділянці Львів – Рівне – Київ, то ми миттєво можемо перекинути трафік на ділянку Львів – Вінниця – Київ, та абонент не відчує жодних перебоїв у наданні послуг. Також підвищення ємності мережі дозволить кожному абоненту завантажувати великі обсяги даних, займатись геймінгом або дивитись відео в найкращий якості навіть у пікові години навантажень на мережу.

Якими є головні переваги мережі "Датагруп-Volia"?

По-перше, це розгалуженість мережі та велика географія покриття території України. По-друге, це наявність власної опорної мережі та великої кількості лінків між містами, що дозволяє нам миттєво реагувати на будь-які пошкодження та перекидати трафік на інші напрямки без будь-яких наслідків для абонента. По-третє, це наявність власного великого штату висококваліфікованих техніків та інженерів, що виконують роботи з відновлення мережі та ремонту обладнання. На відміну від багатьох конкурентів ми не користуємось послугами підрядників, а тому можемо повністю контролювати цей процес. Та по-четверте, це гнучкість та адаптованість сервісів до існуючих реалій. Усе вищезгадане робить "Датагруп-Volia" однією з найбільш конкурентоспроможних компаній на ринку.

Датагруп-Volia допомагає ЗСУ та займється благодійністю

Наскільки нам відомо, компанія "Датагруп-Volia" активно займається підключенням укриттів і соціальних об’єктів по всій країні. Чи не перевантажує це мережу?

Так, дійсно, одним із фокусів уваги в сучасних реаліях є соціальна відповідальність компанії у цей важкий для країни час. Тому від початку повномасштабної війни компанія реалізує проєкт щодо підключення цивільних бомбосховищ, а також укриттів у навчальних закладах та гуманітарних центрах для внутрішньо переміщених осіб. Наразі ми вже підключили понад 500 таких об’єктів.

Навантаження на мережу? Таких проблем наразі ми не відчуваємо. Більше того, ресурси компанії дозволяють запроваджувати такого роду проєкти під будь-які запити як бізнесу, так і держави загалом без впливу на якість послуг, що надаються абонентам.

Це єдиний такий великий соціальний проєкт компанії?

Звичайно, ні! Ми вважаємо, що саме великий бізнес має стати локомотивом, який буде рухати вперед українське суспільство та допомагати у такий важкий час. Саме тому від самого початку вторгнення ми допомагаємо ЗСУ та силам територіальної оборони країни з телекомунікаційним обладнанням. Наприклад, "Датагруп-Volia" передала нашим захисникам 4 000 рацій Motorola та 27 репітерів для них.

Окрім радіостанцій, було передано інше обладнання зв’язку. Загальна вартість переданого обладнання становить понад 8 млн дол. США.

Більше того, компанія долучилася до державної благодійної фандрайзингової платформи United24 і вже перерахувала перші 10 млн грн для відновлення та розвитку цифрової інфраструктури України.

Крім того, "Датагруп-Volia" заснувала благодійну платформу "Наші діти", у межах якої прийняла на забезпечення 50 дітей – сиріт війни. До настання повноліття вони отримуватимуть щомісячну стипендію на свої першочергові потреби. Вже протягом перших двох місяців за цією програмою діти отримали 1 000 000 гривень.