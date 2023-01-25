"Датагруп-Volia" организовала бесплатный медицинский прием в Бахмуте, Лимане и Херсоне

14 – 15 января в Донецкую и Херсонскую области отправились отважные медики-волонтеры украинско-израильской медицинской волонтерской миссии FRIDA Ukraine. В течение двух дней они оказывали бесплатную медицинскую помощь пострадавшим от войны украинцам.

Это уже второй подобный выезд, организованный при поддержке компании "Датагруп-Volia". Но если впервые врачи посетили только Херсон, то на этот раз медики могли организовать бесплатную помощь еще и в Бахмуте и Лимане.

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В общей сложности, за эти два выезда, на средства "Датагруп-Volia", а это более 1 300 000 гривен, было закуплено более 6000 упаковок медикаментов, а врачи были обеспечены трансфером, проживанием, генератором и бесперебойной связью.

"Сейчас, наверное, нет более опасных мест в нашей стране, чем Херсон и Донбасс. Ситуация в городах сейчас, к сожалению, близка к гуманитарной катастрофе. Поэтому мужество, которое врачи FRIDA демонстрируют, чтобы помочь пострадавшим от войны, вызывает безмерное уважение. Мы, как бизнес, не можем стоять в стороне и продолжим им помогать и дальше, чтобы каждый украинец в прифронтовых городах имел доступ к медицинским услугам. Именно синергия бизнеса и волонтеров позволяет делать такие миссии более масштабными и оказывать помощь все большему количеству людей", – прокомментировал инициативу Михаил Шелемба, СЕО компании "Датагруп-Volia".



"Датагруп-Volia" организовала бесплатный медицинский прием для жителей Донецкой и Херсонской области / Фото "Датагруп-Volia"

Около 40 лучших медиков-волонтеров Украины были поделены на 2 группы:

одна из них отправилась на юг, в Херсон,

другая – в Донецкую область.



"Датагруп-Volia" организовала бесплатный медицинский прием для жителей Донецкой и Херсонской области / Фото "Датагруп-Volia"

Среди них были медицинские волонтеры разных специальностей: кардиологи, гинекологи, ЛОРы, хирурги, педиатры и врачи-инфекционисты, онколог, парамедик, психиатр, эндокринолог, анестезиолог, гастроэнтеролог, дерматолог, уролог. Итак, обзоры и консультации были действительно комплексными и всесторонними.

Так, в Донецкой области за два дня врачи провели более 580 консультаций для 290 пациентов, среди которых 16 – дети. Также сделали 43 электрокардиографии (ЭКГ), 66 ультразвуковых диагностик (УЗИ) и передали 1213 упаковок медикаментов нуждающимся людям.



"Датагруп-Volia" организовала бесплатный медицинский прием для жителей Донецкой и Херсонской области / Фото "Датагруп-Volia"

В Херсоне было принято 503 человека и проведено 789 врачебных консультаций. Произведено 11 ЭКГ, 28 УЗИ органов брюшной полости, 20 УЗИ щитовидной железы и 4 эхо-сердца. Выдано 1643 упаковки таких дефицитных в этом регионе препаратов.

Прием в Херсоне был напряженным, из-за большого количества пациентов и угрозы взрывов, но сплоченная команда FRIDA Ukraine вместе с партнером проекта Датагруп-Volia в очередной раз сделала еще больше и качественнее. Здесь врачи увидели большую потребность в узких специалистах – офтальмолог, стоматолог, уролог. Поэтому каждый наш выезд пытаемся организовать с учетом особенностей региона,

– добавляет Владислава Романюк, врач-гастроэнтеролог, руководитель украино-израильской медицинской волонтерской миссии FRIDA Ukraine.



"Датагруп-Volia" организовала бесплатный медицинский прием для жителей Донецкой и Херсонской области / Фото "Датагруп-Volia"

"Когда мы отправляемся в Донецкую область, никогда не знаем, чего ожидать: сколько будет пациентов, 100 или 1000 или будет ли обстрел. На этот раз мы посетили два города. Одно – на линии фронта. Второе – деоккупированное, в котором постепенно восстанавливается жизнь, и увидели разницу. Если в первом нет ничего, ни воды, ни электричества, ни газа, люди живут в подвалах, то во втором уже заработала больница со стационаром. Это уже значительные изменения. Горд, что наши врачи-волонтеры в таких критических условиях сделали максимум из возможного. Мы благодарны компании Датагруп-Volia. Благодаря поддержке таких крупных компаний нам удалось осуществить жизненно необходимые выезды к людям, которые остаются дома, что, к сожалению, стало опасным", – рассказывает Богдан Авраменко, врач-кардиолог, координатор выездных миссий FRIDA Ukraine.



"Датагруп-Volia" организовала бесплатный медицинский прием для жителей Донецкой и Херсонской области / Фото "Датагруп-Volia"

Всего за эти дни, преодолев сотни километров изуродованными дорогами, отважные врачи помогли около 800 людям, живущим сейчас в сверхтяжелых условиях из-за действий государства-агрессора.

С первых дней полномасштабной войны компания "Датагруп-Volia" развернула целый ряд социальных программ. В частности, подключила более 500 бомбоубежищ, школ и гуманитарных центров к бесплатному интернету, присоединилась к государственной благотворительной фандрайзинговой платформе United24 и уже перечислила первые 10 миллионов гривен для восстановления и развития цифровой инфраструктуры Украины, а также основала благотворительную платформу "Наши дети", в пределах которой взяла на обеспечение 50 детей – сирот войны.



"Датагруп-Volia" организовала бесплатный медицинский прием для жителей Донецкой и Херсонской области / Фото "Датагруп-Volia"