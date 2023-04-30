Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, если Россия использует ядерное оружие против Украины, то с помощью этих датчиков будет доказана вина оккупантов.
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Не нужно паниковать
Как подчеркнул Жданов, не стоит говорить что-то вроде "если США передали такие датчики для Украины, то точно будет ядерный удар". Нет, это еще один предохранитель, чтобы Россия не использовала такое оружие в войне.
Передача датчиков демонстрирует, что Украину присоединили в единое пространство отслеживания радиации. Поэтому страны Запада будут четко мониторить эту ситуацию на территории Украины. Это заявили публично, чтобы Россия не додумалась до того, чтобы использовать тактическое ядерное оружие и сказать, что это не они сделали.
– считает Жданов.
Почему США передали Украине датчики по обнаружению радиации – объяснил Жданов: смотрите видео
Конечно, Россия регулярно "включает" свой ядерный шантаж. Однако позиция всего цивилизованного мира единая – никто не может использовать ядерное оружие в этой войне.
США передали Украине специальные датчики: коротко
- По информации издания The New York Times, Соединенные Штаты передали Украине датчики которые могут фиксировать вспышки радиации. Ранее Кремль не раз шантажировал мир ядерным оружием.
- Эти датчики могут обнаружить вспышки радиации от грязной бомбы или ядерного оружия. Также с помощью них получится зафиксировать того, кто совершил атаку.
- Сеть этих датчиков "развернут" по всему региону. Они не позволят России "отпетлять", если она действительно использует ядерное оружие.