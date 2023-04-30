Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, якщо Росія використає ядерну зброю проти України, то за допомогою цих датчиків буде доведена провина окупантів.

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Не потрібно панікувати

Як наголосив Жданов, не варто говорити щось на кшталт "якщо США передали такі датчики для України, то точно буде ядерний удар". Ні, це ще один запобіжник, щоб Росія не використала таку зброю у війні.

Передача датчиків демонструє, що Україну приєднали в єдиний простір з відстеження радіації. Тому тепер країни Заходу будуть чітко моніторити цю ситуацію на території України. Це заявили публічно, що Росія не додумалася до того, аби використати тактичну ядерну зброю та сказати, що це не вони зробили,

– вважає Жданов.

Чому США передали Україні датчики з виявлення радіації – пояснив Жданов: дивіться відео

Звісно, Росія регулярно "вмикає" свій ядерний шантаж. Однак позиція усього цивілізованого світу є єдиною – ніхто не може використати ядерну зброю у цій війні.

США передали Україні спеціальні датчики: коротко