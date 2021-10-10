Известно, что владельцем спорткара был гражданин Ирака, проживающий в Норвегии. В четверг, 7 октября он купил автомобиль в Германии и перегонял его в страну, где живет.

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Водитель Lamborghini потерял авто из-за нарушения

Однако по дороге в Норвегию водитель существенно превысил скорость движения. Lamborghini двигалась по трассе со скоростью 236 километров в час при допустимой скорости не более 130 километров в час.

Полицейские зафиксировали правонарушение и конфисковали автомобиль у иракца. Согласно новому законодательству Дании копы могут это делать. Полученные от продажи Lamborghini на аукционе деньги пойдут в государственную казну.

Мужчина был "немного раздражен" решением полицейских, ведь купил спорткар за несколько часов до задержания. Стоимость автомобиля оценили в 310 тысяч долларов. Кроме этого, водитель вынужден будет заплатить штраф за превышение скорости.

Справка. В Дании действуют несколько ограничений скорости, соответственно от местности, по которой движется транспортное средство. Наименьшую скорость разрешено развивать в центре Копенгагена – до 40 километров в час, в других населенных пунктах – до 50 километров в час. За городом этот показатель составляет 80 – 90 километров в час, а на трассах – не более 130 километров в час.

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