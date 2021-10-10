Відомо, що власником спорткару був громадянин Іраку, який проживає в Норвегії. У четвер, 7 жовтня він купив автомобіль у Німеччині та переганяв його в країну, де мешкає.

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Водій Lamborghini втратив авто через порушення

Однак дорогою до Норвегії водій суттєво перевищив швидкість руху. Lamborghini рухалася по трасі зі швидкістю 236 кілометрів на годину при допустимій швидкості не більше 130 кілометрів за годину.

Поліцейські зафіксували правопорушення та конфіскували автомобіль у іракця. Згідно з новим законодавством Данії, копи можуть це робити. Отримані від продажу Lamborghini на аукціоні гроші підуть в державну скарбницю.

Чоловік був "трохи роздратований" рішенням поліцейських, адже купив спорткар за кілька годин до затримання. Вартість автомобіля оцінили у 310 тисяч доларів. Окрім цього, водій змушений буде заплатити штраф за перевищення швидкості.

Довідка. У Данії діють кілька обмежень швидкості, відповідно від місцевості, по якій рухається транспортний засіб. Найменшу швидкість дозволено розвивати у центрі Копенгагена – до 40 кілометрів на годину, у інших населених пунктах – до 50 кілометрів на годину. За містом цей показник становить 80 – 90 кілометрів за годину, а на трасах – не більше, ніж 130 кілометрів за годину.

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