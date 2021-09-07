Спершу суд постановив стягнути з жінки понад 370 тисяч євро. Але після апеляції розмір штрафу зменшили до 175 тисяч євро.

Важливо За час роботи камер автофіксації водії-порушники сплатили майже 400 мільйонів штрафу

Згодом суд врахував, що це вже не перше правопорушення водійки, тож кінцева сума штрафу була вищою, ніж просила жінка. Тепер вона зобов'язана сплатити 192 825 євро. Це – один із найбільших штрафів в історії Швейцарії.

Зверніть увагу! Станом на зараз найбільший штраф за перевищення швидкості виписали швейцарцю у 2010 році. 37-річний водій ексклюзивного Mercedes рухався зі швидкістю майже 300 кілометрів на годину дорогою, де встановлене обмеження руху до 120 кілометрів на годину. За це йому довелося заплатити майже 1 мільйон євро.

У чому звинувачують жінку

Громадянка Швейцарії, яка проживає в Цюриху, рухалася через комуну Воллерау за кермом свого Range Rover зі швидкістю 93 кілометрів на годину. А це – на 43 кілометрів на годину швидше, ніж було дозволено.

Її перевищення швидкості в населеному пункті зафіксували камери, і в підсумку, правоохоронці склали постанову.

У Швейцарії космічні штрафи

У країні штрафи розраховується на підставі доходу і майна, а оцінний стан порушниці оцінюється в 12 мільйонів євро.

Цікаво! Швейцарія – не єдина країна, де штрафи залежать від доходів та стану. До таких, наприклад, належить і Фінляндія.