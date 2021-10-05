По словам Арахамии, "слуги" не просили никого пересаживать. Также депутат обратился к Укрзализныце и попросил больше не создавать для политиков "специальных условий".

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"Мы никого не просили"

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия написал в фейсбуке комментарий касаемо инцидента, произошедшего 30 сентября в поезде, который ехал из Киева в Трускавец.

Тогда начальник поезда попросил двух журналисток пересесть в соседний вагон, как они сами рассказали, "к простым смертным".

Проблема была в том, что Укрзализныця продала билеты на одни и те же места разным людям: журналистам – как обычным пассажирам, а депутатам – как участника ОГП (организованной групповой перевозки).

Нас эта история возмутила не менее, чем вас. Мы не просили никого пересаживать, не просили драить для нас вагоны или застилать постель. Мы, так же как и вы, против показухи и против того, чтобы пассажиров делили на людей и депутатов,

– заявил Арахамия.

По словам нардепа, с журналистами этот инцидент он обсудил еще в Трускавце. А также приобрел им билеты на обратную дорогу на самолет.



Давид Арахамия помирился с журналистами / Фото из фейсбука политика

"Давайте без показухи"

В этой же заметке Арахамия обратился к Укрзализныце. Он попросил не создавать для депутатов условий, за которые потом приходится "отдуваться".

От себя прошу Укрзализныцю, чтобы это был последний случай, когда для нас устраивают какие-то специальные условия, о которых мы не просим. Давайте без показухи, за которую потом отдуваться нам,

– подчеркнул "слуга народа".

В комментариях к сообщению можно увидеть и реакцию Укрзализныци:

Там отметили, что ошибки и "удвоения" все еще случаются.

Но над решением этой проблемы, мол, работают.

Обратите внимание: в заметке Давида Арахамии ни слова о другом инциденте, который произошел в поезде уже из Трускавца. 3 октября в другой вагон пересадили журналистку 24 канала Екатерину Гаценко, потому что каким-то чудом ей продали билеты на места, коих якобы физически не существовало.

Полный текст сообщения Давида Арахамии в фейсбуке:

Два билета для журналистов на самолет в Киев.

Вы, наверное, слышали историю о том, что по дороге в Трускавец начальник поезда попросил двух журналисток – Анну Стешенко и Ольгу Москалюк – пересесть в соседний вагон, потому что Укрзализныця продала дважды одни и те же билеты.

Уверен, такое на железной дороге случается каждый день. Но этот случай для всех особенный, потому что касается депутатов.

Нас эта история возмутила не менее, чем вас. Мы не просили никого пересаживать, не просили драить для нас вагоны и застилать постель. Мы, так же как и вы, против показухи и против того, чтобы пассажиров делить на людей и депутатов.



Я говорил об этом с журналистками в Трускавце. Хотя в этом и нет нашей вины, но мы договорились, что обратно в Киев они полетят самолетом со мной, а билеты оплачу я. Чтобы быстрее добраться домой и избавиться от неприятных воспоминаний.