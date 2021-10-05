За словами Арахамії, "слуги" не просили нікого пересаджувати. Також депутат звернувся до Укрзалізниці й попросив більше не створювати для політиків "спеціальних умов".

Читайте також Черговий скандал в Укрзалізниці: пасажирам продали квитки на вагони, яких не було

"Ми нікого не просили"

Глава фракції "Слуги народу" Давід Арахамія написав у фейсбуці коментар щодо інциденту, який трапився 30 вересня у потязі, що їхав з Києва до Трускавця.

Тоді начальник поїзда попросив двох журналісток пересісти в сусідній вагон, як вони самі розповіли, "до простих смертних".

Проблема була в тому, що Укрзалізниця продала квитки на одні й ті ж місця різним людям: журналістам – як звичайним пасажирам, а депутатам – як учасника ОГП (організованого групового перевезення).

Нас ця історія обурила не менше, ніж вас. Ми не просили нікого пересаджувати, не просили драїти для нас вагони чи застеляти постіль. Ми, так само як і ви, проти показухи й проти того, щоб пасажирів ділили на людей і депутатів,

– заявив Арахамія.

За словами нардепа, з журналістами цей інцидент він обговорив ще в Трускавці. А також придбав їм квитки на зворотню дорогу на літак.



Давид Арахамія помирився з журналістами / Фото з фейсбука політика

"Давайте без показухи"

У цьому ж дописі Арахамія звернувся до Укрзалізниці. Він попросив не створювати для депутатів умов, за які потім доводиться "віддуватися".

Від себе прошу Укрзалізницю, щоб це був останній випадок, коли для нас влаштовують якісь спеціальні умови, про які ми не просимо. Давайте без показухи, за яку потім віддуватися нам,

– наголосив "слуга народу".

У коментарях до допису можна побачити й реакцію Укрзалізниці:

Там зазначили, що помилки та "здвоєння" все ще трапляються.

Але задля розв'язання цієї проблеми, мовляв, працюють.

Зверніть увагу: у дописі Давида Арахамії ані слова немає про інший інцидент, який трапився у потязі вже з Трускавця. 3 жовтня в інший вагон пересадили журналістку 24 каналу Катерину Гаценко, бо дивним дивом їй продали квитки на місця, яких фізично не існувало.

Повний текст допису Давида Арахамії у фейсбуці:

Два квитки для журналістів на літак до Києва.

Ви, мабуть, чули історію про те, що дорогою в Трускавець начальник потяга попросив двох журналісток – Анну Стешенко й Ольгу Москалюк – пересісти у сусідній вагон, бо Укрзалізниця продала двічі одні й ті ж квитки.

Упевнений, таке на залізниці трапляється кожен день. Але цей випадок для всіх особливий, бо стосується депутатів.

Нас ця історія обурила не менше, ніж вас. Ми не просили нікого пересаджувати, не просили драїти для нас вагони й застеляти постіль. Ми, так само як і ви, проти показухи та проти того, щоб пасажирів ділити на людей і депутатів.



Я говорив про це з журналістками в Трускавці. Хоч в цьому і немає нашої вини, але ми домовилися, що назад до Києва вони полетять літаком зі мною, а квитки оплачу я. Щоб швидше добратися додому і позбутися неприємних спогадів.

А від себе прошу Укрзалізницю, щоб це був останній випадок, коли для нас влаштовують якісь спеціальні умови, про які ми не просимо. Ми їздимо потягами, ми бачимо в якому стані вагони й знаємо, що в купе і в плацкарті кожен сам собі стелить. Тому давайте без показухи, за яку потім віддуватися нам.