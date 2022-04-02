Об этом рассказал волонтер, координатор "Службы розыска детей" Руслан Горовой в эфире 24 канала.

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"Очень многие дети вместе с родителями или даже отдельно перемещались через границу временами не одного государства. В начале мне рассказывали истории, что иногда просто давали ребенка в машину и просили вывезти", – отметил волонтер.

Куда нужно обращаться за помощью

По словам Горового, поскольку "Служба розыска детей" еще несколько лет назад стала частью единой европейской системы поиска European Missing Children, эти связи никуда не девались.

За границей в любой европейской стране, если у вас пропал ребенок или вы хотите его найти, можно обратиться на короткий номер – 116 000. Он работает в Европе,

– отметил волонтер.

Обратите внимание! Эта линия временно не работает в Украине, поэтому если у вас исчез ребенок, необходимо обращаться в полицию, а также оставить заявку на одной из страниц "Службы розыска детей", например в фейсбуке или на сайте.

Волонтер рассказал о розыске пропавших украинских детей: смотрите видео