Про це розповів волонтер, координатор "Служби розшуку дітей" Руслан Горовий в ефірі 24 каналу.

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"Дуже багато дітей разом з батьками або навіть окремо переміщалися через кордон часом не однієї держави. На початку мені розказували історії, що іноді просто давали дитину в машину й просили вивезти", – зазначив волонтер.

Куди потрібно звертатися по допомогу

За словами Горового, оскільки "Служба розшуку дітей" ще кілька років тому стала частиною єдиної європейської системи пошуку European missing children, ці зв'язки нікуди не ділися.

За кордоном у будь-якій європейській країні, якщо у вас зникла дитина або ви хочете її знайти, можна звернутися на короткий номер – 116 000. Він працює у Європі,

– зазначив волонтер.

Зверніть увагу! Ця лінія тимчасово не працює в Україні, тому якщо у вас зникла дитина, необхідно звертатися у поліцію, а також залишити заявку на одній зі сторінок "Служби розшуку дітей", наприклад у фейсбуці чи на сайті.

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