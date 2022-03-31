Часть этих студентов попали в плен к украинским защитникам и рассказали детали того, как к ним относились российские захватчики.

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Оккупанты не слишком беспокоились обеспечением этих мобилизованных. Брали всех, кого могли поймать, даже не проводя медкомиссию. Поэтому многие, кто был мобилизован, имеют проблемы со здоровьем.

Студенты жалуются, что им угрожали тюремным заключением . Как и их родителям за укрывательство.

А когда они были мобилизованы, ужасное отношение продолжилось. Особенно что касается питания.

"Когда мы ехали в поезде, около трех суток, в одном купе было по 11 - 12 человек. И выдавался один сухпаек в сутки на всех 12 человек. То есть условия сами понимаете", – рассказал один из пленных.

А если даже и давали есть, то могли и наказать.

"На посту стоял, приехал россиянин, не знаю, кто он. Мы стояли, ели, нам привезли обед, все голодные были. И за то, что мы ели, он нас наказывает тренировкой. Тогда мы единственный раз и постреляли из автоматов", – рассказал еще один пленник.

И даже с этой стрельбой возникли проблемы. Ведь стрелять они должны были по разрушенному российскому "Уралу" в 300 метрах от них. Но не все могли попасть, ведь у некоторых были проблемы со зрением. За это их российские оккупанты называли "обезьянами" и били по голове.