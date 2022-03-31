Частина з цих студентів потрапила в полон до українських захисників і розповіла деталі того, як до них ставилися російські загарбники.

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Окупанти не надто переймалися забезпеченням цих мобілізованих. Брали всіх, кого могли впіймати, навіть не проводячи медкомісію. Тому багато з тих, хто був мобілізований, мають проблеми зі здоров'ям.

Студенти скаржаться, що їм погрожували ув'язненням. Як і їх батькам за переховування.

А вже коли вони були мобілізовані, жахливе ставлення продовжилося. Особливо що стосується харчування.

"Коли ми їхали в поїзді, близько трьох діб, в одному купе було по 11 – 12 людей. І видавався один сухпайок на добу на всіх 12 людей. Тобто умови самі розумієте", – розповів один з полонених.

А коли навіть і давали їсти, то могли декого і покарати.

"На посту стояв, приїхав росіянин, не знаю, хто він. Ми стояли, їли, нам привезли обід, всі голодні були. І за те, що ми їли, він нас карає тренуванням. Тоді ми єдиний раз і постріляли з автоматів", – розповів ще один полонений.

Та навіть з цією стріляниною виникли проблеми. Адже стріляти вони мали по зруйнованому російському "Уралу" за 300 метрів від них. Та не всі могли влучити, адже в декого були проблеми із зором. За це їх російські окупанти обзивали "мавпами" та били по голові.

Брифінг полонених студентів