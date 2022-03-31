Мовиться про те, що студентів з окупованої частини Донецької області залякували тюрмою. Також не було й проходження медкомісії, повідомляє 24 канал, посилаючись на брифінг щодо примусової мобілізації студентів вишів квазіреспубліки.

До теми Ніхто із нас ні разу не стріляв, – мобілізовані з Донбасу студенти про участь у війні

Що саме розповіли полонені студенти з Донбасу

Один зі студентів розповів, що медкомісію ніхто не проходив. Мовляв, окупаційна влада не надто цікавилась станом здоров'я, а просто забирали всіх поспіль на війну.

Мене це турбувало, оскільки у мене проблеми із серцем, а медкомісії ніякої не було. Наші медики сказали: "Та нічого страшного, й так можна служити",

– пригадав він.

Інший ж полонений сказав, що ніхто не хотів воювати, а коли потрапив на війну, то мріяв лише повернутись у Донецьк до рідних.

"Якщо хтось із моїх друзів чи знайомих побачить цю пряму трансляцію, то не йдіть на мобілізацію. Воно того не варте. Опинитесь у полоні, як я, або ще гірше", – закликав він.

Фейки про Україну та чутки про ув'язнення

Водночас студенти також розповіли, що їм багато розказували недоброго за Україну. "Те, що "підемо (у полон – 24 канал) – вб'ють". Назад було страшно йти. Раптом і там вб'ють. Робили все, що нам казали", – додав він.

Ще один полонений солдат наголосив на тому факті, що їх примусово призивали й шантажували тим, що посадять у в'язницю, якщо відмовляться.

"Це за чутками. За ухилення – 7 років. За те, що батьки ховають дітей – ще 2 роки сидіти. Ми не хотіли ламати життя ні собі, ні їм", – зазначив студент.