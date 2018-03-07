"Давид и Голиаф?": Российский художник изобразил противостояние "Газпрома" и "Нафтогаза"

Газовый конфликт российского "Газпрома" с украинским "Нафтогазом" продолжается. В частности, компания Алексея Миллера уже подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа.

Российский художник Сергей Елкин нарисовал на эту тему карикатуру, которую опубликовало издание DW в своем Facebook.

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"Давид и Голиаф?" "Чужой и еще более чужой"? Сергей Елкин видит конфликт крупных концернов двух стран примерно так ", – говорится в заметке к рисунку.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". И 2 марта Минэнерго ввело временное ограничение на потребление газа. А 6-го уже подало апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа.