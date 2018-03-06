"Газпром" обжаловал решение Стокгольмского арбитража относительно договора с "Нафтогазом"

"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа, по рассмотрению о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

"Газпром" вчера также направил в "Нафтогаз Украины" сообщение о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения ", – заявил он.

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Александр Медведев добавил, что по рассмотрению дела о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". И 2 марта Минэнерго ввело временное ограничение на потребление газа.