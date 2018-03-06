"Газпром" оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу щодо договору з "Нафтогазом"

"Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу.

Про це повідомив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Газпром" вчора також направив у "Нафтогаз України" повідомлення про початок процедури розірвання діючих контрактів на поставку і транзит газу. Ми діємо точно відповідно до передбаченої контрактами процедури їх розірвання", – заявив він.

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Олександр Медведєв додав, що по розгляду справи про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.



2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". І 2 березня Міненерго ввело тимчасове обмеження на споживання газу.