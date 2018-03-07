"Давид і Голіаф?": російський художник зобразив протистояння "Газпрому" і "Нафтогазу"
Газовий конфлікт російського "Газпрому" з українським "Нафтогазом" триває. Зокрема, компанія Олексія Міллера вже подала апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу.
Російський художник Сергій Йолкін намалював на цю тему карикатуру, яку опублікувало видання DW у своєму Facebook.
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"Давид і Голіаф?" "Чужий і ще чужіший"? Сергій Йолкін бачить конфлікт великих концернів двох країн приблизно так", – йдеться в дописі до малюнку.
Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.
2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". І 2 березня Міненерго ввело тимчасове обмеження на споживання газу. А 6-го вже подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу.