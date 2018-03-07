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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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"Давид і Голіаф?": російський художник зобразив протистояння "Газпрому" і "Нафтогазу"

973 Читать новость на русском
Протистояння
Протистояння "Газпрому" і "Нафтогазу" / Фото з відкритих джерел

Газовий конфлікт російського "Газпрому" з українським "Нафтогазом" триває. Зокрема, компанія Олексія Міллера вже подала апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу.

Російський художник Сергій Йолкін намалював на цю тему карикатуру, яку опублікувало видання DW у своєму Facebook.

Читайте також: "Ручний монстр" Путіна: у мережі з'явилась влучна карикатура на "Газпром"

"Давид і Голіаф?" "Чужий і ще чужіший"? Сергій Йолкін бачить конфлікт великих концернів двох країн приблизно так", – йдеться в дописі до малюнку.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". І 2 березня Міненерго ввело тимчасове обмеження на споживання газу. А 6-го вже подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу.

Теги: Новини України Нафтогаз Газовий конфлікт Україна – Росія Новини Росії Карикатура Газпром
Джерело: 24 Канал
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