Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Европарламента Андреюс Кубилюс. По его словам, нужно больше силы использовать для этого.

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Кубилюс: Не только уговаривать и объяснять аргументами

Европейский парламентарий сказал, что Украина вместе с миром должна работать над этим вопросом. Также и знать конкретные страны, у которых есть какие-либо политические или геополитические сомнения.

Мы должны с ними работать. Давить, лоббировать и так далее. Это дело общее,

– подчеркнул он.

Кубилюс рассказал, что представил украинским депутатам одну из европейских инициатив. Речь идет о создании определенного сообщества, целью которого будет лоббирование самых разных стран в вопросе членства Украины в ЕС.

"Иногда лоббировать жесткими приемами. Не только уговаривать и объяснять аргументами. Я ничего не вижу против того, чтобы вызвать того же премьера Нидерландов в европейский парламент и попросить его объяснить позицию", – отметил евродепутат.

Отметим, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что для Украины нет ускоренной процедуры вступления в ЕС. Мол, он не видит такой возможности.

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